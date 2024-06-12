Критика в The Times – ответка Ермаку за сталкивание лбами Вашингтона и Лондона – мнение

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Интересную, хотя и полуконспирологическую интерпретацию недавнего критического наезда на главного администратора украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака со страниц британской The Times дает проживающий ныне в Вене украинский политолог Константин Бондаренко.

По мнению политолога недавний визит Ермака в Ватикан именно в тот день, когда в The Times выходит разгромная статья о нем, как о «сером кардинале» украинской власти, наталкивает на мысль, что критический материал не был спонтанным.

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«Визиты не готовятся за день – существуют необходимость согласования графиков, протокольные тонкости. То есть, о том, что Ермак будет встречаться с папой, в Лондоне знали заранее. И выход статьи в The Times, в британской «газете Правда» – это «черная метка»: британские элиты не примут заступничество Ватикана, апеллировать к папе как к посреднику бесполезно. Мене, текел, фарес. Британии не нравится, что Ермак, пользуясь огромным кредитом доверия, в последнее время потерял чувство реальности, интригует, сталкивает лбами Вашингтон и Лондон», – пишет Бондаренко в своем тг-канале.

Одновременно эта статья – предъява шефу МИ6 Ричарду Муру, который поручился за Ермака и считал его надежным инструментом влияния Британии, – убежден политолог. «За три недели перед выборами разнести британского агента как Бог черепаху – это показательно», – считает он.

Также Бондаренко рассуждает о «подводных камнях» политики Ватикана на украинском направлении.

«Андрей Борисович на фоне последних внешнеполитических неудач не случайно поехал в Ватикан. Роль Ватикана в современной тайной дипломатии многими недооценивается. Карликовое государство с огромнейшим влиянием и серьезной агентурной сетью (по некоторым данным, Ермак давно, еще до прихода в политику, имел тесные контакты с некоторыми католическими орденами). Мы привыкли к тому, что Ватикан – это папа Франциск, экстравагантный понтифик с симпатией к левым и с пофигистическим отношением к канонам. Но Ватикан в первую очередь – это «премьер», кардинал Пьетро Паролин; это «министр иностранных дел», архиепископ Пол Ричард Галлахер (британец); это прелат Opus Dei Фернандо Окарис Бранья и еще несколько влиятельных фигур, предпочитающих находиться в тени», – пишет украинский политолог.

Ватикан видится Бондаренко этаким аналогом Швейцарии, только далеко не нейтральным.

«Современная официальная дипломатия не расскажет о том, почему Александр Лукашенко использует именно Ватикан как посредника в контактах с Западом, хотя формально у Беларуси и Запада контакты отсутствуют. Нам не расскажут, почему спецпредставитель папы кардинал Клаудио Гуджеротти присутствует на многих встречах по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной – равно как и то, почему в середине декабря 2023 года Давид Арахамия, Роман Абрамович и Клаудио Гуджеротти оказались в одно время в одном городе на берегу Босфора», – перечисляет Бондаренко прмеры закулисной активности переговорщиков по украинскому кейсу.

Впрочем, судя по информации, озвученной Бондаренко, не чураются тайной дипломатии и на берегах Днепра.

«У нас же кроме официальной дипломатии существует и неофициальная, со своими правилами и своими тайнами. К примеру, на сайте Министерства иностранных дел отсутствует информация о том, что в самом начале июня Дмитрий Кулеба в Мадриде принимал участие в заседании самой закрытой мировой тусовки – Бильдербергского клуба. Почему? Любая попытка заглянуть за кулисы тайной дипломатии ведет к тому, что вас тот час же обвинят в склонности к конспирологии. Но именно здесь формируется настоящая сеть процессов, приводящих к тем или иным решениям», – считает политолог.

Бондаренко делает вывод, что «на днях мы можем стать свидетелями очень громких кадровых перестановок в украинской власти»

«Не факт, что в отставку уже прямо сейчас отправят самого Ермака – когда воздушный шар начинает падать, сначала избавляются от балласта. Но процесс пошел, как говорил ныне несуществующий лидер одного ныне несуществующего государства», – резюмирует украинский политэксперт.