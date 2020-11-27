Критика Зеленского из России всерьёз озадачила порохоботов

27.11.2020, Львов, Тарас Стрельцов

В ситуации, когда высока вероятность «реванша», а Россия вовсю критикует действующего президента Зеленского, провоцируя коллапс украинской власти, не ясно, что делать – либо работать на её свержение, либо помогать ей советами.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил экс-зампред правления Нацбанка Украины Александр Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К власти на Украине, и не только, это тренд последнего десятилетия, к власти приходят аматоры и аниматоры. Я могу добавить – арлекины и шуты. Это такой общий тренд и он увенчался коронавирусом. И, к примеру, я прогнозирую, что этот коронавирус должен смыть эту команду.

Я должен напомнить нашим зрителям, что такое уже происходило в Европе. Знаете, кто был разносчиком чумы в Европе? Как раз бродячие артисты, у них не было границ. Но потом все думали – коллапс, люди не будут общаться, сжигали жильё, города.

А произошло наоборот, произошел ренессанс в Европе – расцвет науки, культуры, образования. И Украина была участником ренессанса, в отличие от России. Ренессанс Россию обошел.

Итак, я считаю, что лучшая тактика сейчас на Украине – дождаться нашего ренессанса. Ну, это, конечно, протянуть до 2024 года, если получится, если не получится, то давайте готовиться до смены власти раньше.

Но сейчас большая вероятность реванша со стороны российских сил, и вы знаете, что Россия вовсю работает на коллапс украинской власти, она критикует Зеленского больше, чем вы в этой студии.

Поэтому нам нужно быть очень мудрыми и давать советы этой власти, что делать», – заключил порохобот.