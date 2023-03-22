«Кривое» ПВО Украины попало по жилому дому в Запорожье

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Украинские власти заявили об ударе России по жилому дому в Запорожье, однако причиной поражения стала «кривая» работа ПВО Украины, сообщил представитель российской части области Владимир Рогов.

Удар по дому нанесла сбившаяся с курса ракета С-300, выпущенная украинской ПВО, стоящей на острове Хортица. В частности, на опубликованных видеозаписях заметно, что ракета прилетела с юго-западного направления, как раз со стороны группировки ПВО ВСУ.

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«Результат преступных действий криворуких ПВОшников режима Зеленского всегда один и тот же, что в Киеве на проспекте Лобановского, что в Виннице, что в Одессе, что в моём родном Запорожье на проспекте Ленина (Соборном) или на улице Якова Новицкого, а также на ул. 40 лет Советской Украины в районе площади Профсоюзов. Запад и его миньонов не интересует судьба жителей Запорожского края, поэтому они с лёгкостью используют комплексы ПВО ВСУ в черте городов над плотной жилой застройкой, не думают о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном и т.д. Своими действиями нацисты специально превращают южнорусские земли в выжженную пустыню, сея ненависть и превращая близких нам людей в «кровников», – написал Рогов в своём блоге.

В результате взрыва в многоэтажках частично разрушены квартиры, балконы, повреждены крыши и выбиты окна. Частично повреждены расположенные рядом жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщил назначенный киевским режимом секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев, пострадали 26 человек.

«В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро – в среднем)», – написал он с соцсети.

Кроме того, среди пострадавших находится неонацист, украинский «волонтёр» Станислав Стойко – в его квартире взрывом выбило окна.

«Случилось и у меня дома», – пожаловался он, демонстрируя беспорядок на кухне.

Тем не менее, даже из этого украинская пропаганда умудрилась выдавить перемогу. Так, в информагенстве «УНИАН» опубликовали фото уцелевшего после прилёта украинского флага на балконе, что подается как символ самостийной стойкости.

Офис Владимира Зеленского традиционно пригрозил России западными судами.

Забивая информационную ленту жалобами, обвинениями России и «переможными» опусами, украинские СМИ ни слова не сказали о том, куда попали шесть ракет, выпущенных ВКС РФ – видимо, они достигли намеченных целей, которыми являются секретные военные или инфраструктурные объекты.