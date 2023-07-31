Кривой Рог поражен ракетным ударом. МВД Украины угрожает репрессиями снявшим прилет

Игорь Шкапа.  
31.07.2023 10:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1786
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Утром российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Утром российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – написал Вилкул в своем тг-канале.

Эту информацию подтвердили в МВД Украины.

«Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы», – прокомментировали ситуацию в МВД.

На попавшем в сеть видео можно увидеть сильный взрыв и испуганные комментарии местных жителей.

Позже глава МВД Игорь Клименко уточнил, что по городу попали двумя ракетами.

«Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди. Спасательные работы продолжаются», – написал Клименко.

Кроме того, он выразил недовольство поведением местных жителей, которые снимают прилеты.

«Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту. Тем, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках», – пригрозил глава МВД.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть