Кривой Рог поражен ракетным ударом. МВД Украины угрожает репрессиями снявшим прилет

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Утром российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

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«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», – написал Вилкул в своем тг-канале.

Эту информацию подтвердили в МВД Украины.

«Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы», – прокомментировали ситуацию в МВД.

На попавшем в сеть видео можно увидеть сильный взрыв и испуганные комментарии местных жителей.

Позже глава МВД Игорь Клименко уточнил, что по городу попали двумя ракетами.

«Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома. Возник пожар. По состоянию на 10.15 один человек погиб, за медицинской помощью обратилось 10 жителей. Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди. Спасательные работы продолжаются», – написал Клименко.

Кроме того, он выразил недовольство поведением местных жителей, которые снимают прилеты.

«Более 17 месяцев полномасштабной войны. А до сих пор находятся те, кто играет на руку врагу, снимая и публикуя кадры прилетов практически в прямом эфире. Российские пропагандисты очень радуются вашему контенту. Тем, кто до сих пор не понимает угрозу своих действий, будем объяснять лично. С Уголовным кодексом в руках», – пригрозил глава МВД.