Кривонос: Из нищей Зе-армии бегут самые подготовленные военные

Украинские боевики из Сил специальных операций массово увольняются из армии.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник Управления спецопераций Генштаба, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, спецслужбистов не устраивает состояние армии и низкие зарплаты. При том, что на их подготовку государство потратило миллионы гривен.

«Есть определенные специальности и определенные рода войск, где люди вообще стоят миллионы. Например, как военнослужащие Сил специальных операций. И текучка в Силах специальных операций не меньше, чем в других войсках.

Люди разочарованы и хотят уходить, потому что за те же два с половиной года присутствующей власти – им ни на копейку не подняли денежное обеспечение. При этом цены выросли на 30-40, а в некоторых моментах еще больше, и люди вынуждены как-то кормить свои семьи», – заявил Кривонос.