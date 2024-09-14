Кривонос: Наша задача номер один – полное разрушение экономики России

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Украина должна всеми силами препятствовать торговле российскими энергоресурсами, и таким образом попытаться уничтожить экономику РФ. Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявил экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Экономика России на данном этапе работает за счёт того, что добывается и продаётся нефть и газ. И содержание российской армии как раз за счёт продажи нефти и газа. Если мы разрешаем и дальше транспортировать в Европу нефть и газ, мы продолжаем и дальше поддерживать российскую армию. Это стопроцентный бизнес на крови», – подчеркнул Кривонос.

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Он пожаловался, что за два года России заработала порядка 30 миллиардов долларов на транзите через Украину.

«Я имею в виду страны Европы, которые получают нефть и газ, они ведь тоже в этом заинтересованы. Потому что идёт закупка российской нефти и газа через третьи страны. Россия поставляет нефть и газ в Индию и Китай, там она перерабатывается, и на танкерах переправляется по всему миру. Почему-то наши специалисты внешней разведки об этом молчат. Об этом нужно рассказывать, ставить в известность всё мировое сообщество. Потому что все считают, что они помогают Украине, и санкции против России работают на 100%. Нет! Разрушение экономики России в полном объёме, как физически, так и за счёт санкций – это задача номер один», – резюмировал он.