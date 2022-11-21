Кривонос: «Не думайте, что русские неполноценные. Они умеют воевать, у них мощная экономика»

21.11.2022  11:35 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


На Украине зачастую бытует ошибочное мнение, что российская армия не в состоянии проводить наступательные операции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко «Пятого канала» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

На Украине зачастую бытует ошибочное мнение, что российская армия не в состоянии проводить наступательные...

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«Меня очень раздражает, что постоянно подчеркивается какая-то абсолютная неполноценность русских, что касается их способности наступательных действий и ведения войны. Недооценка врага дорого стоит нашим украинцам. Любой враг, независимо от национальности, должен восприниматься серьезно. Там люди, имеющие опыт, мощную экономику, определенные навыки», – сказал генерал.

Он напомнил, что в России призвано 300 тысяч мобилизованных и считает, что столько же будет после Нового года.

«Даже если из этих 300 тысяч за счет искусственного военного отбора останутся 50 – 80 тысяч, но это уже будут воины, способные воевать. И эти люди будут посажены на определенную технику», – добавил Кривонос.

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