Кривонос поднял на смех продвижение ВСУ под Артемовском

Игорь Шкапа.  
13.06.2023 11:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1694
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


На Артемовском направлении существенных успехов у ВСУ нет, несмотря на официальные заявления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.

На Артемовском направлении существенных успехов у ВСУ нет, несмотря на официальные заявления. Об этом,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Журналистка попросила его прокомментировать продвижение ВСУ в районе Берховского водохранилища «на 250 метров», о чем отчиталось украинское командование.

«Что касается успеха в 250 метров, то на стратегическом уровне это достаточно интересная вещь. Это как раз показывает, что у нас на том направлении есть достаточно серьезные проблемы. И рекламировать 250 метров вперед? Те самые 250 метров могут быть оставлены подразделениями. У нас много таких примеров», – сказал Кривонос.

По его словам, командовании должно поднимать вопрос, «почему пехота оставляет свои позиции».

 «Почему подразделения ССО используются как штурмовая пехота, а сама пехота непосредственно отходит? Таких примеров достаточно. Это ответственность командующего сухопутными войсками [Александра Сырского]», – возмутился генерал.

Он считает, что использовать спецназ в штурме равносильно забиванию гвоздей микроскопом.

«Поэтому говорить про 250 метров – это чудесно. Но на месте определенных руководителей я бы даже не подавал такую информацию, потому что это не совсем корректно», – резюмировал Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть