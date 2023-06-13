Кривонос поднял на смех продвижение ВСУ под Артемовском
На Артемовском направлении существенных успехов у ВСУ нет, несмотря на официальные заявления.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший заместитель секретаря СНБО Украины генерал Сергей Кривонос.
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Журналистка попросила его прокомментировать продвижение ВСУ в районе Берховского водохранилища «на 250 метров», о чем отчиталось украинское командование.
«Что касается успеха в 250 метров, то на стратегическом уровне это достаточно интересная вещь. Это как раз показывает, что у нас на том направлении есть достаточно серьезные проблемы. И рекламировать 250 метров вперед? Те самые 250 метров могут быть оставлены подразделениями. У нас много таких примеров», – сказал Кривонос.
По его словам, командовании должно поднимать вопрос, «почему пехота оставляет свои позиции».
«Почему подразделения ССО используются как штурмовая пехота, а сама пехота непосредственно отходит? Таких примеров достаточно. Это ответственность командующего сухопутными войсками [Александра Сырского]», – возмутился генерал.
Он считает, что использовать спецназ в штурме равносильно забиванию гвоздей микроскопом.
«Поэтому говорить про 250 метров – это чудесно. Но на месте определенных руководителей я бы даже не подавал такую информацию, потому что это не совсем корректно», – резюмировал Кривонос.
Спасибо!
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