Кривонос призвал разбомбить все, что движется на неподконтрольных Киеву территориях

Россия имеет серьёзные планы на взятые ей под свой контроль территории. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Наверное, правильнее было бы сказать: украинские военные нанесли удар по временно оккупированной украинской базе «Бельбек», потому что это наш аэродром был и будет, это стопроцентно. А что касается таких ударов – они нужны. И как раз уменьшение возможностей врага на близких подступах к Украине применять свою авиацию – это очень хорошо. Враг тоже не останавливается, и также на южном направлении обновляет аэродром в Мелитополе, и точно так же пытается нарастить дорожную сеть. В том же Новоазовске в сторону Мариуполя уже выполнена большая часть работ, что касается пропускной возможности, на четыре полосы строится эта дорога. Поэтому для нас надо понимать, что враг имеет серьёзные планы на оккупацию и удержание территорий. Я уже не говорю о том, что завершилось формирование мотострелковых полков контроля территорий, которые будут позволять проводить меры территориальной обороны и усиливать полицейско-административный режим на оккупированных территориях. Поэтому мы видим по тем действиям, которые делают русские (я уже не говорю о смене руководства Минобороны РФ), что русские настроены на игру в долгую», – заявил Кривонос.