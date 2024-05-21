Кривонос: Русские были просто шокированы, когда зашли на Харьковщину

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Заявления ухватившегося за просроченное кресло президента Украины Владимира Зеленского о том, что западные системы ПВО не дали бы русским зайти на Харьковщину, попросту нелепы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У русских был шок, когда они начали наступление, они были шокированы тем, что так неожиданно легко они смогли продвигаться, что не было… они ожидали, что будет не хуже, а может и лучше их линии Суровикина. К сожалению, они увидели только недорытые траншеи, канавы и рвы, они увидели огромное количество железобетонных препятствий, которые просто валялись кучей. Поэтому рассказывать, что ПВО изменило бы ситуацию… а наземную компоненту каким образом? Поэтому как раз отсутствие чёткого понимания, а кто же отвечает в нашей стране за определенные направления деятельности, у нас власть всегда никогда конкретно не афиширует», – отметил Кривонос.

«Поэтому ожидание следующих наступлений, очередных волн наступления врага на Харьковском направлении, ожидание повышения уровня боев, это все можно было бы не допустить. И президент бы тогда должен признать ошибкой, что менеджеры ударили в штангу, они не профессионалы, возможно, они ещё и подыгрывают определенным спецслужбам РФ своей бездеятельностью. К сожалению, он этого не сказал», – рассуждал Кривонос.

«И обозначив, что Европа и вообще НАТО виноваты в том, что мы недополучили ПВО… Если посчитать количество денег, которые были потрачены с 2019 по начало 2022 года на строительство дорог по Украине, то даже 15% от этой суммы было бы достаточно, чтобы обеспечить надежный такой мощный купол по защите нашего воздушного пространства. Мы могли закупить где-то до 40 батарей», – негодовал генерал.