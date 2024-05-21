Кривонос: Русские были просто шокированы, когда зашли на Харьковщину

Вадим Москаленко.  
21.05.2024 16:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Харьков


Заявления ухватившегося за просроченное кресло президента Украины Владимира Зеленского о том, что западные системы ПВО не дали бы русским зайти на Харьковщину, попросту нелепы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Заявления ухватившегося за просроченное кресло президента Украины Владимира Зеленского о том, что западные системы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«У русских был шок, когда они начали наступление, они были шокированы тем, что так неожиданно легко они смогли продвигаться, что не было… они ожидали, что будет не хуже, а может и лучше их линии Суровикина. К сожалению, они увидели только недорытые траншеи, канавы и рвы, они увидели огромное количество железобетонных препятствий, которые просто валялись кучей.

Поэтому рассказывать, что ПВО изменило бы ситуацию… а наземную компоненту каким образом? Поэтому как раз отсутствие чёткого понимания, а кто же отвечает в нашей стране за определенные направления деятельности, у нас власть всегда никогда конкретно не афиширует», – отметил Кривонос.

«Поэтому ожидание следующих наступлений, очередных волн наступления врага на Харьковском направлении, ожидание повышения уровня боев, это все можно было бы не допустить. И президент бы тогда должен признать ошибкой, что менеджеры ударили в штангу, они не профессионалы, возможно, они ещё и подыгрывают определенным спецслужбам РФ своей бездеятельностью.  К сожалению, он этого не сказал», – рассуждал Кривонос.

«И обозначив, что Европа и вообще НАТО виноваты в том, что мы недополучили ПВО… Если посчитать количество денег, которые были потрачены с 2019 по начало 2022 года на строительство дорог по Украине, то даже 15% от этой суммы было бы достаточно, чтобы обеспечить надежный такой мощный купол по защите нашего воздушного пространства. Мы могли закупить где-то до 40 батарей», – негодовал генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть