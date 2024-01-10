Кривонос: Русские могут дать залп из 500 крылатых ракет

Последние массированные ракетные удары русских по украинской инфраструктуре – далеко не предел возможностей

Об этом в эфире канала «NewsRoom» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас в 2022 году определённые суперспециалисты рассказывали, что у них всё закончилось, я бы сейчас задал вопрос специалистам, которые такие вещи ляпали: а вы за что деньги получаете народные, паны генералы и полковники, когда такие вещи афишируете в эфире? Кого вы вводите в заблуждение, собственный народ или врага? Зачем было врать? Враг, между тем, и дальше работал и мощно поднимал потенциал собственной экономики, переводил на военные рельсы, накапливал ресурс», – сказал Кривонос.

Он добавил, что Россия, если посчитает нужным, может выпустить одновременно до 500 ракет.

«Давно известно, что в едином залпе они могут и значительно больше ракет выпустить, вопрос, что, наверное, не пришло ещё время такого массового залпа. В залпе может выйти где-то от 300 до 500 ракет. Это не какая-то супергосударственная тайна, с учётом того количества крылатых ракет воздушного базирования, плюс ещё крылатые ракеты морского базирования – общая сумма там от 480 до 520 ракет.

В определённые моменты она может уменьшаться после того, как залпы проведены, как это было перед Новым годом и после Нового года, но они достаточно быстро пополняют свои запасы. К сожалению, у них оборонная промышленность работает, в отличие от нашей», – предупредил генерал.