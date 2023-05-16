Кривонос: Русские намерены размазать ВСУ, как масло по бутерброду

Украине стоит ожидать обострения на белорусском направлении.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, Россия будет растягивать украинские войска, чтобы лишить их возможности наступать.

«Задача русских, чтобы уменьшить способность вооруженных сил Украины, это растянуть фронт. А растянуть фронт они могут за счет активизации непосредственно на белорусском направлении. В первую очередь, это касается Полесья, Волыни, Сиверщины.

Потому задача номер один – это чтобы мы свои силы, которые мы подготовили для нашего контрнаступления или наступления растянуть, размазать, как масло по бутерброду», – сказал генерал.