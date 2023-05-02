Кривонос: У нас дыры в обороне. Батальоны теробороны бегут с позиций

Анатолий Лапин.  
02.05.2023 10:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1210
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинской армии не стоит мечтать о скором захвате Крыма, потому что для этого ВСУ придется пройти большой путь с тем, чтобы дойти до полуострова, а после и закрепиться, не говоря уже о резервах для дальнейших действий.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской армии не стоит мечтать о скором захвате Крыма, потому что для этого ВСУ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Для того, чтобы мечтать об освобождении Крыма, сначала нужно добиться прорыва на каком-то участке, дойти до него, прорваться, выйти на оперативное пространство. И уже тогда поднимать вопрос, где мы можем нарастить свои усилия.

И самый главный вопрос – не только прорвать, вопрос резервов, которые смогут нарастить и закрепить наш успех. Потому это, снова-таки, дополнительное количество бригад, которые должны удерживаться как резервы», – сказал генерал.

«К сожалению, пример даже позавчерашних событий показывает, что, когда батальоны территориальной обороны сбегают, давайте правду говорить, бегут с занятых позиций, а потом руководители оперативно-тактических группировок снимают резервы и закрывают эти дырки в нашей обороне, то мы там никогда таких резервов не напасемся», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть