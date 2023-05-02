Кривонос: У нас дыры в обороне. Батальоны теробороны бегут с позиций

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинской армии не стоит мечтать о скором захвате Крыма, потому что для этого ВСУ придется пройти большой путь с тем, чтобы дойти до полуострова, а после и закрепиться, не говоря уже о резервах для дальнейших действий.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Для того, чтобы мечтать об освобождении Крыма, сначала нужно добиться прорыва на каком-то участке, дойти до него, прорваться, выйти на оперативное пространство. И уже тогда поднимать вопрос, где мы можем нарастить свои усилия. И самый главный вопрос – не только прорвать, вопрос резервов, которые смогут нарастить и закрепить наш успех. Потому это, снова-таки, дополнительное количество бригад, которые должны удерживаться как резервы», – сказал генерал.

«К сожалению, пример даже позавчерашних событий показывает, что, когда батальоны территориальной обороны сбегают, давайте правду говорить, бегут с занятых позиций, а потом руководители оперативно-тактических группировок снимают резервы и закрывают эти дырки в нашей обороне, то мы там никогда таких резервов не напасемся», – заявил Кривонос.