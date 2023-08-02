Кривонос в ужасе от «вагнеров» на белорусской границе

Анатолий Лапин.  
02.08.2023 11:20
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Расположившиеся в Белоруссии отряды ЧВК «Вагнер» могут быть задействованы для диверсионных вылазок на приграничные территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал-майор Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Расположившиеся в Белоруссии отряды ЧВК «Вагнер» могут быть задействованы для диверсионных вылазок на приграничные...

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По мнению Кривоноса, у «Вагнера» высокая мобильность и хорошее слаживание для таких задач.

«Как раз активное использование возможностей ЧВК «Вагнер», особенно в приграничной полосе, на данном этапе мы не видим угрозы, но нам и в феврале прошлого года, еще 21-го числа говорили: «Разбирайте чемоданы и готовьтесь к майским шашлыкам». Те, кто послушал, уже в земле закопаны.

Для нас самое главное на данном этапе – понимать, что ЧВК «Вагнер» за счет своей обученности и высокого боевого слаживания, достаточно быстро могут быть переброшены на нашу пограничную полосу и достаточно сильно дестабилизировать ситуацию в приграничной полосе, потому что российские ДРГ активно кошмарят наших пограничников и не только, пытаясь проникнуть на нашу территорию, и проводя огневые засады на машины с нашими военнослужащими. Это реалии.

Так же, как и они активно проводят огневое поражение, используя артиллерию разных калибров в пограничной полосе», – заявил Кривонос.

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