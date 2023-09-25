Кривонос: ВСУ полностью потеряли инициативу по дронам

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Ещё в прошлом году у ВСУ было господствующее положения в плане обеспечения и применения боевых беспилотников на фронте, однако сейчас Россия обогнала Украину, поставив производство дронов на промышленный поток.

Об этом в интервью каналу «Кременчугский ТелеграфЪ» заявил бывший замкомандующего ССО Украины, экс-замсекретаря Совбеза, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ещё год назад у нас было господствующее положение, что касается использования дронов, то сейчас мы его потеряли за счёт того, что не было правильного стратегического подхода к обеспечению потребностей вооружённых сил. Министерство обороны вместо пиара с участием пани Маляр и министра обороны не занимались своими направлениями действий, поэтому непрофессионализм привёл к тому, что сейчас мы потеряли инициативу по дронам. То огромное количество дронов, которое мы используем за счёт, в первую очередь, волонтёрской деятельности, это прекрасно и хорошо, но хотелось бы иметь значительно более мощные вещи. Русские построили огромные предприятия на территории РФ, где выпускают те же самые «Шахеды», «Ланцеты» и другие беспилотники, которые активно используют», – сказал Кривонос.

Он подчеркнул, что слова его – «это не пессимизм, а жёсткий реализм», и ситуацию нужно срочно исправлять.

«Для этого нужно изменить подходы государства, меньше вешать лапшу по телемарафонам, что у нас всё хорошо, а чётко готовить людей к затяжной войне. И не просто готовить морально, готовить физически. Для этого не надо супер-полигонов, достаточно на одного солдата 10-15 квадратных метров. Мы должны понимать, что вышли на уровень, как государство Израиль, когда вокруг вражеское окружение, и ты должен быть готов к защите страны в любое время. Так и у нас уже стоит вопрос, что любой человек мужского пола должен проходить подготовку, начиная со школы», – трепался укро-генерал.