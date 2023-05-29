Кривонос: Зеленский вместо Залужного выдвигает «котловодца» Сырского

Офис президента Зеленского умышленно урезает медийность главкома ВСУ Валерия Залужного, опасаясь его политических амбиций, что только играет на руку попавшему в немилость генералу.

Об этом на канале скандального депутата Верховной рады Гео Лероса заявил экс-замначальника ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Офис президента уже распланировал будущие выборы – как президента, так и в Верховную раду – и формирует информационный политический пул определённых людей, которые будут победителями, лидерами нашей победы. К сожалению, они чётко видят в генерале Залужном будущего Эйзенхауэра, и понимают, что его способность выйти в политику, то у него большие шансы. Офис красиво, системно делает таким образом, что постоянно генерал Залужный выпадал из информационного поля», – заявил Кривонос.

Вместо этого, указал спикер, киевские власти пытаются ставить на генерала Сырского.

«Что касается генерала Сырского, уже давно было понятно, что он является креатурой офиса президента и пропихивается на всех уровнях, начиная от защиты Киева, потом Харьковского направления и Бахмутского направления. Но на Бахмутском направлении всё затихло, и про Сырского не вспоминают, потому что никто не хочет на эту фигуру выдавать негатив, который пошёл за Бахмутом, поэтому прошла информационная манипуляция, запустили проект под названием «Брянская народная республика», который отвлёк общество и то, что русские достигли определённых успехов на территории Бахмута. И ответственность за те долгие бои, и неготовность обороны Бахмута сейчас пытаются снять с генерала Сырского», – сказал он.

Бывший сотрудник Совбеза назвал Сырского «фаворитом пана Ермака и пана Зеленского».

«Мы даже не будем обговаривать, способен ли Сырский что-то сделать или нет, история уже давно расставила точки над i. И вопрос Дебальцево для военных, которые служили тогда, уже тогда расставил все приоритеты. Вопросы определённых действий и под Киевом, и непосредственно во время боёв за Северодонецк и Лисичанск также расставили все приоритеты. Те, кто там были, прекрасно понимают роль и качества руководства Сырского», – припомнил Кривонос.

«А вот то, что Залужного пытаются вытеснить из информационного поля, как раз всё бывает наоборот: чем меньше власть пытается говорить о Залужном, тем больше в обществе интерес к Залужному… Они как раз делают ему образ лучший, чем он бы мог себе сделать. Их рейтинг работает наоборот, формирует для Залужного мощнейший образ человека, который является руководителем нашей победы и главным режиссёром в этой войне», – уверен генерал.