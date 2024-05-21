Кривонос – Зеленскому: Повтори, что ты сказал – в окопе под огнём

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Заявления утратившего легитимность президента Зеленского о том, что ни одна из бригад ВСУ не жалуется на недостачу артиллерийских снарядов, абсолютная чушь, которую он читает по бумажке.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы очень хотелось, чтобы пан Зеленский это повторил в окопе с ребятами во время российского обстрела. Я в своё время такое говорил при предыдущем президенте, мол, пусть президент отдаёт приказы рядом со мной и моими ребятами, что мы будем или не будем. Точно такая же ситуация и здесь», – негодовал он.

«Рассказывать, что снарядов много – и нет проблем, ну… Зеленского постоянно используют, он не понимает, а мы уже понимаем, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот, в чём разница. Ему готовят эти тексты, он говорит», – сказал Кривонос.