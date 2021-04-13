«Кризис компетенции». Казахстан проваливает борьбу с пандемией

13.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Государственный аппарат Казахстана не в состоянии обуздать распространение коронавирусной инфекции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил казахстанский политолог Досым Сатпаев.

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«Что можно было ожидать от госаппарата, который в прошлом году с таким же успехом провалил борьбу с эпидемией коронавируса. В результате, несмотря на эти провалы, даже премьер-министр остался все тот же. И дело не в отдельных личностях, занимающих те или иные должности. Дело в том, что существующий госаппарат уже давно работает вхолостую и занимается саботажем. А если что-то и делает, то только после пинка и лишь в рамках кадрового инстинкта самосохранения», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его мнению, причиной этого провала стал, во-первых, кризис компетенции на всех уровнях государственной власти, во-вторых – отсутствие эффективно работающих политических институтов, в-третьих – «коллективная безответственность» и нежелание чиновников всех уровней госуправления брать на себя ответственность за антикризисные решения, в-четвертых, – противоречие между неэффективным громоздким бюрократическим аппаратом и более динамичной внешней средой, а также проблемы, связанные с коррупционными интересами.

«Этот взрывоопасный набор завалит любые государственные решения в любое время при любой кризисной ситуации», – резюмирует Сатпаев.

По словам, главы Минздрава Казахстана Алексея Цоя, вся страна, за исключением двух областей, оказалась в красной зоне, при этом в разы увеличились смертность и заболеваемость ковидом.

Так, в Казахстане за 11 дней апреля зарегистрировано 24 955 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с аналогичным периодом марта отмечается рост заболеваемости в три раза.