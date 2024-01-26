Кризис легитимности: из украинской Рады бегут даже «хомячки Зеленского»

Главный «слуга» в украинской Раде Давид Арахамия признал проблемы с легитимностью у нынешнего состава парламента.

По его словам, уже 17 «слуг народа» добровольно хотят сложить депутатские мандаты.

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«С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на оставление мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек. 226 (минимально необходимое количество для из 400 очень трудно собирать, честно говоря). В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, которые хотят уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за составление мандатов, только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за составление мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным», – заявил Арахамия в свежем интервью украинским СМИ.

На первый взгляд такая ситуация выглядит удивительной. Казалось бы, шайка Зеленского подгребла под себя максимум возможных полномочий, заткнула рты оппонентам, оппозиционеров даже «дрессированных» и «ручных» пачками лишают мандатов. В общем, живи и радуйся.

Но на практике выясняется любопытная и закономерная вещь – вместе с оппозиционерами Раду покидает и представительство. Проще говоря, она все меньше воспринимается как орган, обьективно представляющий интересы всех социальных групп и всех регионов страны.

А усыхание бюджетного пирога при остающейся прежней очереди на его дележку обостряет конкуренцию среди оставшихся – то есть уже не между властью и оппозицией, а внутри самой власти. При этом все острее проявляющиеся и уже замечаемые даже на Западе авторитарные тенденции и замашки Зеленского, исчезновение обратной связи Банковой с «землей» и нарастающая склонность Зе не прислушиваться ни к чьим советам кроме самого ближнего круга в виде жены и Ермака, ведет к отчуждению от власти даже такого ее, казалось бы, прямого функционального ответвления как фракция правящей партии в Раде.

Ведь, почему бегут депутаты из правящего монобольшинства? Это же вроде алогично. Наоборот, принадлежность к большинству вроде как должна давать возможности, открывать двери недоступных ранее кабинетов и все такое. Но вот именно что «вроде бы». В реальности при таком количестве ручных кнопкодавов реальный удельный вес каждого конкретно взятого из них близок к статпогрешности. И когда депутатов как грязи, цена депутатской корочки тоже падает.

Такая вот политическая инфляция, прямиком ведущая к утрате легитимности, когда в существовании такой Рады не видят смысла даже те, кто зашел туда под флагом Зеленского.

Признавая эти проблемы Арахамия тем не менее старательно обходит главную – то, что Рада вопреки закону и прикрываясь военным положением уже почти четвертый месяц работает сверх установленного Конституцией срока. Очередные выборы в парламент должны были пройти на Украине еще в октябре минувшего года, но были отменены волевым решением Банковой.

В таких условиях Арахамия не придумал ничего лучше, как устроить военные учения для всех народных депутатов и госслужащих. По словам главы фракции должны проходить на общих условиях с другими украинцами, однако для них это не будет обучение full-time. Арахамия утверждает, что такое решение может быть хорошей мотивацией для украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

Не сомневаясь в том, что по итогам учений депутаты приобретут множество полезных военных навыков, остается нераскрытым вопрос, как учения помогут преодолеть нарастающий кризис легитимности украинского парламента.

Близкий к конкурирующему с Арахамией за влияние на Раду главе офиса Зеленского Ермаку нардеп Евгений Шевченко прямым текстом пишет об одной из причин кризиса легитимности украинского парламента:

«Депутатов сделали не субъектными. Попробуйте поставить себя на место депутата. Все решения принимает ОП. Если ты против того или иного решения, тебя делают агентом Кремля и зрадником. Если ты голосуешь как все, становишься виноватым во всех грехах перед народом. Начинаешь говорить вслух о проблемах или предполагаешь свое видение, по тебе начинает работать СБУ, по твоим друзьям БЭБ и налоговая».

Шевченко прогнозирует, что такая ситуация не закончится для Зеленского и Ко ничем хорошим. Против них ополчатся даже вчера еще верные «хомячки»:

«Но, есть одна истина. Загнанный в угол, сначала боится, потом начинает ненавидеть того, кто его загнал, потом превращается в волка и нападает на деспота».

Осталось не так много времени для того чтобы проверить на практике негативный прогноз Шевченко. В конце марта – максимум в конце мая ( пятая годовщина инаугурации) у самого Зеленского заканчивается конституционный мандат.

И если все будет идти как сейчас, а на новые выборы главы государства Банковая демонстративно забьет болт, на первый план выйдут исключительно репрессивно-карательные инструменты удержания стабильности образованной вокруг Зе властной конструкции. А у тех, кто ему присягал появится свобода выбора и маневра. Срок присяги истек, а свой мандат Зе подтверждать не желает.