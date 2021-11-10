Кризис на границе Белоруссии и Польши: Боевики «Азова» готовы выехать для помощи Варшаве

Противостояние на белорусско-польской границе продолжается. Мигранты с Ближнего Востока обосновались там стационарным лагерем и потихоньку вырубают лес для костров. Белорусские власти завезли туда несколько тонн продуктов питания и воды. Дети беженцев превратили полосу на линии разграничения в огромную песочницу. Знаменитый польский проволочный забор был снят в первые часы атаки. Сейчас у пролома дежурят полицейские. Через громкоговорители звучит пропаганда: «Уезжайте домой!» – на разных языках.

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«Раньше власти Белоруссии по договоренности с властями Польши привентивно блокировали передвижение беженцев к границе с Польшей, – в интересах Польши. Сейчас это не возможно, потому что власти Польши не хотят вести никаких переговоров с властями Белоруссии. Белоруссия ничего не будет делать без переговоров, только под давлением и ультиматумами», – объясняет политолог Сергей Марков.

Тем временем из Варшавы звучат грозные заявления. Сперва в адрес Минска. Якобы мигрантов сгоняли к границе «под дулами автоматов». К вечеру премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поднял ставки, обвинив в кризисе… президенты РФ Владимира Путина.

«Лукашенко выступает исполнителем этой атаки. Но у него есть еще помощник — президент Путин. Его действия демонстрируют решимость реализовать план по восстановлению российской империи — сценарий, которому мы, поляки, должны решительно противостоять», — заявил Моравецкий.

Завтра страны ЕС будут обсуждать признание ситуации на грание «гибридной войной» против Польши и Литвы. Следствием этого может стать введение нового пакета санкций. Сейчас границы Белоруссии с Запада фактически перекрыты. На них скопилось более 770 грузовиков.

Действительно Александр Лукашенко созванивался сегодня с Владимиром Путиным, но обсуждали они большей частью реализацию союзных программ.

«Притягивание за уши России к ситуации на польско-белорусской границе – это попытка привлечь большие страны к делам малых и усилить к себе внимание за их счет. Точно так же Польша и Прибалтика пытаются втянуть в тему НАТО. Только слова у них расходятся с делами. На границах с Калининградской областью нет никакой повышенной боеготовности и даже элементарного усиления погранконтроля ни со стороны Польши, ни со стороны Литвы. Почему-то. Непонятно, почему, если Россия создает миграционный кризис рука об руку с Лукашенко», – написал в своем телеграм-канале шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.

Не остался в долгу и Минск. В Министерство обороны Белоруссии был вызван военный атташе Польши полковник Ярослав Кембровски. До него доведена информация «в отношении безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе».

Белорусская сторона предъявила Варшаве претензии по поводу размещения на границе 12 тысяч военнослужащих. При этом Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей.

Белорусская общественность провела сегодня пикет перед польским посольством. Люди держали в руках портреты детей из лагеря беженцев и плакаты «Прекратите геноцид на границе», «Хватит мучить женщин и детей».

В конфликт может открыто ввязаться и Украина. Политическое крыло воевавшего на Донбассе нацбата «Азов» – партия «Нацкорпус» – направила обращение к властям Польши с предложением о помощи.

«Мы, руководство и члены политической партии «Национальный корпус, готовы не словом, а делом доказать нашим союзникам – польскому народу, что только объединившись, мы в состоянии противостоять гибридной агрессии с Востока… Обращаемся к вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев – членов нашего Движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, привлеченному к противодействию гибридной агрессии РФ на границы Белоруссии с Республикой Польша»,- говорится в обращении к властям Польши.

Российский политолог Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам, обращает внимание, что кризис с мигрантами, который Минск использует для мести Польше за поддержку Беломайдана, в перспективе может создать проблемы и для РФ.

«Главный вопрос по миграционному вопросу в Белоруссии: что мешает закрыть въезд в Белоруссию потоку мигрантов? Тогда не будет конфликта с Польшей! Если следовать этой логике, то полчища террористов могут беспрепятственно пребывать в Минск в количестве – рота в сутки и оттуда без виз выезжать в Россию? Что там происходит? Почему этот вопрос не ставится на уровне органов управления Союзного государства?» – написал Карнаухов.