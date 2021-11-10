Кризис на границе с Польшей: Ситуация становится взрывоопасной

Миграционный кризис, разворачивающийся на северных и западных границах Белоруссии с июня, 8 ноября резко обострился. В Гродненской области несколько сотен мигрантов собрались в колонну и направились вдоль автотрассы прямо к пограничному переходу «Брузги». Разбив рядом с ним лагерь, они при непротивлении белорусских пограничников начали настоящую осаду границы. Население лагеря растет и уже превысило 2 тысячи человек.

Во всем, что касается массовых мероприятий, белорусские законы суровы до неприличия и, если бы на месте мигрантов были белорусские граждане, явно не санкционированный в установленном порядке марш был бы разогнан, едва начавшись, а основная масса его участников сидели бы в следственном изоляторе. Однако нелегалам в Белоруссии не препятствуют, а официальные СМИ рассказывают о зверствах польских пограничников и страданиях курдских девочек.

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Девочек действительно жалко. Как и основную массу мигрантов. Люди попали в ловушку, став заложниками чужих политических игр. Их привезли в Белоруссию, пообещали скорое европейское счастье и щедрый вэлфер. А вместо этого они вынуждены ютиться в заброшенных деревенских домах и просто палатках в лесу, выживая в суровом белорусском климате. Какую-то системную организованную помощь им белорусское государство начало оказывать только сейчас. Раньше задача была одна – поскорее пропихнуть через границу. Но и у поляков с литовцами есть свои резоны. Пограничники попросту выполняют свою работу – защищают границу от незаконного проникновения. Законных оснований на пересечение границы у этих людей нет.

И я сознательно не употребляю в своей статье слово «беженцы», которое сейчас на все лады склоняет пропаганда. Беженец – это специальный юридический статус. И одним из условий его получения является прибытие непосредственно с территории, на которой их жизни или свободе угрожала опасность (ст. 31 Конвенции о статусе беженцев). Белоруссия, как известно, такой территорией не является.

Европе не впервой принимать огромные потоки нелегалов. На фоне предыдущих кризисов, нынешний по своему масштабу невелик. Через границу идут не миллионы, как в 2015 году и тысячи или, максимум, десятки тысяч людей. Но в этот раз миграционный кризис наложился на кризис в отношениях между Белоруссией и Евросоюзом, не желающим признавать полномочия Лукашенко, информационную войну между ними и консерватизм поляков и литовцев принимать у себя незваных гостей. Поэтому получилось так шумно.

В Белоруссии начались морозы. И визитерам из стран с теплым климатом сейчас не позавидуешь. Понятно, что зима близко, и дальше погода будет только ухудшаться. Поэтому эскалация неизбежна. Сейчас нелегалы осваивают тактику прорыва большими группами и лопатами разрушают пограничные ограждения, а кто даст гарантию, что завтра в их руках не появится оружие и не начнется перестрелка с человеческими жертвами с обеих сторон? После такого ситуация вообще может выйти из-под контроля.

Все зашло далеко и, хоть дело уже откровенно запахло керосином, белорусская сторона не стремится снижать напряжение. По словам провластного телеведущего Игоря Тура, по щелчку пальцев Лукашенко к завтрашнему утру мигрантов на территории Беларуси может не быть. Пожалуй, Тур, как обычно, преувеличивает – убрать с белорусской территории десяток тысяч выходцев с Ближнего Востока – задача нетривиальная. Но вот перекрыть миграционный канал и приступить к разруливанию проблемы Минск вполне в состоянии.

Белорусская госпропаганда утверждает, что нелегалы – проблема Евросоюза, а не Беларуси. Увы, это не совсем так. Люди находятся на территории Белоруссии, и уже поэтому ответственность за них, их судьбы и те проблемы, которые они создают своим пребыванием и действиями несет белорусское государство.

Не приходится сомневаться (да и его пропаганда об этом говорит практически открытым текстом), что Лукашенко хочет использовать миграционный кризис, как инструмент политического давления на Европу, принуждения ее к переговорам и, соответственно, собственной легитимации и восстановления наглухо заколоченного в августе прошлого года западного вектора своей пресловутой многовекторной политики. Пока получается не очень – вместо переговоров европейцы грозят санкциями.

А зима, тем временем, приближается и ситуация обостряется. Хватит ли белорусским и польским властям мозгов, чтобы не доводить дело до катастрофы – увидим в самое ближайшее время.