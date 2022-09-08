Кризис под Балаклеей: ВСУ продвинулись на 30 километров

Украинские формирования продолжают попытки наступления в харьковской области, стремясь взять под контроль Балаклею и отрезать от путей снабжения Изюмскую группировку ВС РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военкор Александр Коц.

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«На 9:00 противник пока город не взял. За ночь были две попытки войти в Балаклею с западного направления, но отбиты русскими силами. В городе остаются наши подразделения. С утра возобновились боевые действия вокруг Шевченково. Противник пытается взять под контроль трассу Чугуев-Купянск. К югу от Балаклее ВСУ продолжают пытаться выйти на перекресток в районе населенных пунктов Веселое и Кунье, чтобы перерезать артерии снабжения нашей Изюмской группировки.

Работает наша авиация, артиллерия и подтянувшиеся резервы. Ситуация тяжелая, но к утру могла бы быть катастрофической, но нет. Парни держатся.

На некоторых участках ВСУ сумели за последние сутки продвинуться на 20, а где-то – 30 километров вглубь подконтрольной нам территории. Посыпать голову пеплом не надо, надо готовить контрнаступление, пользуясь тем, что противник оторвался от своей артиллерии», – пишет Коц в своем телеграм-канале.