Кризис под Балаклеей: ВСУ продвинулись на 30 километров
Украинские формирования продолжают попытки наступления в харьковской области, стремясь взять под контроль Балаклею и отрезать от путей снабжения Изюмскую группировку ВС РФ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает военкор Александр Коц.
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«На 9:00 противник пока город не взял. За ночь были две попытки войти в Балаклею с западного направления, но отбиты русскими силами. В городе остаются наши подразделения. С утра возобновились боевые действия вокруг Шевченково. Противник пытается взять под контроль трассу Чугуев-Купянск. К югу от Балаклее ВСУ продолжают пытаться выйти на перекресток в районе населенных пунктов Веселое и Кунье, чтобы перерезать артерии снабжения нашей Изюмской группировки.
Работает наша авиация, артиллерия и подтянувшиеся резервы. Ситуация тяжелая, но к утру могла бы быть катастрофической, но нет. Парни держатся.
На некоторых участках ВСУ сумели за последние сутки продвинуться на 20, а где-то – 30 километров вглубь подконтрольной нам территории. Посыпать голову пеплом не надо, надо готовить контрнаступление, пользуясь тем, что противник оторвался от своей артиллерии», – пишет Коц в своем телеграм-канале.
На серьезность ситуации обращает также внимание военкор и блогер Максим Фомин (Владлен Татарский).
«Чтобы понять, что происходит под Балаклеей, скажу, что противник в направлении Шевченково продвинулся на 30 км от места старта. Это примерно, если бы начали наступление в Песках и за день оказались у Селидово», – отмечает Фомин.
Подтверждает, что Балаклея находится по российским контролем и телеграм-канал «Архангел спецназа Z» по состоянию на сегодняшнее утро:
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Противник пытался взять перекрёсток на Изюм, но был выбит ВДВ.
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Город Балаклея не взят, противник пытается зайти с разных сторон.
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Солнцепёками под Балаклеей было поражено большое количество противника и его техники.
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ВКС РФ за ночь уничтожили большое скопление противника на Херсонском и Харьковском направлении».
«Неудачей для российской армии называет наступление ВСУ находящийся на Изюмском направлении военкор Герман Куликовский, автор телеграм-канала «Старше Эдды».
«Как бы не закончилось наступление ВСУ на Изюмском фронте, оно даст очень серьёзный козырь украинской пропаганде, которая сейчас выжмет из него максимум (а ЦИПсО это делать умеет). Даже если мы в ближайшие дни уничтожим несколько тысяч солдат збройных сил, морально-психологическое состояние украинских войск и поддерживающего их населения, будет находится на серьёзном подъёме.
Лучшим способом справится с этим важнейшим аспектом боеспособности противника, будет умелая и хорошо продуманная контроперация, проведённая по всем канонам военной науки и прорабатывая ее не нужно спешить, залезая как х@й в рукомойник в наспех подготовленное наступление. Из нашей балаклейской неудачи необходимо сделать правильные выводы, проанализировать ошибки и подойти во всеоружии к следующему этапу войны», – считает Куликовский.
А вчера вечером он пришел к выводу, что «в балаклейской операции ВСУ на данный момент начисто переиграли командование, не буду говорить какого округа, в оперативном искусстве».
Спасибо!
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