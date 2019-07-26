Кризис в Косово: Харадинай вернулся из Гааги и передумал уходить в отставку

26.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Подавший в отставку так называемый «премьер-министр» Косово Рамуш Харадинай объявил сегодня на своей странице в Facebook, что он вернулся с допроса на трибунале в Гааге в Приштину и намерен вновь возглавить «правительство», хотя перед своим отлетом в Голландию он утверждал, будто подал «невозвратное» заявление об увольнении, сообщает издание Kurir.

Харадинай теперь уверяет, что его невиновность не может быть поставлена ​​под сомнение, а потому он продолжит работу во главе албанского сепаратистского режима.

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«Границы Косово никого не должны касаться. Косово не может быть навязана «Республика Додика» (Республика Сербская, входящая в состав Боснии и Герцеговины)», – объявил Харадинай.

«Я буду выполнять свои обязанности, потому что не могу осмелиться оставить вакуум и допустить, чтоб Республика Косово испытала последствия вакуума во власти», – добавил «премьер».

По информации сербской телекомпании RTS, сегодня в Приштине, в кабинете Харадиная, должно состояться заседание косовского правительства.

Далеко не все в Приштине рады таким кульбитам Харадиная.

Председатель партии «Альтернативы» Мимоза Кусари-Лилья уже заявила, что Харадинай незаконно собирает заседание правительства, поскольку сам ранее заявил об отставке.

Харадинай в ответ посоветовал своим оппонентам обратиться в Конституционный суд.

Однако Кусари-Лилья настаивает, что после заявления об отставке Харадинай – «всего лишь президент своей партии и простой гражданин Косово».

Так или иначе, но в верхушке албанских сепаратистов начались брожения – история с Харадинаем может спровоцировать досрочные выборы, сообщает местная «Газета Экспресс».

Фатмир Лимай, президент «Социал-демократической инициативы», напомнил в интервью телевидению K7, что для проведения досрочных выборов необходимо собрать в поддержку 80 голосов членов местного «парламента».

Конкурирующий за влияние с Харадинаем «президент» Хашим Тачи объявил, что начнет консультации с политическими партиями на следующей неделе, однако о возможности внеочередной кампании он пока что не упомянул.

«Экспресс» прогнозирует, что Тачи «попытаться найти новое имя главы правительства без проведения выборов».

Посольства западных стран, признавших законность отторжения Косова от Сербии, пока что сдержанно комментируют ситуацию вокруг отставки Харадиная. В своих сообщениях диппредставительства подчеркивали важность того, чтобы в Косово как можно скорее было функционирующее «правительство», которое разблокировало бы диалог с Белградом.