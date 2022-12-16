Кризис в Косово: Вучич напомнил, что Россия не всегда была с Сербией

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Правительство Сербии единогласно приняло решение обратиться с требованием о возвращении сербских силовиков в захваченную албанскими сепаратистами провинцию Косово и Метохию. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам страны вечером 15 декабря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам президента Сербии, требование уже отправлено в электронной форме, а утром 16 декабря будет передано командованию KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.) Это будет сделано на одном из КПП на административной границе между центральной Сербией и автономным краем Косово и Метохия (КиМ).

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«Согласно резолюции 1244 СБ ООН наши силы должны вернуться в Косово. Присутствие наших сил важно для безопасности сербских граждан в Косово и Метохии, наши силы также должны контролировать административные КПП «Ярине» и «Брняк», – заявил Александр Вучич.

При этом он отметил, что ожидает от KFOR отрицательного ответа.

Решение правительства Сербии стало своеобразным ответом на действия властей самопровозглашённой «Республики Косово», которые официально подали заявку на предоставление статуса кандидата в члены ЕС. Соответствующий документ 15 декабря «премьер Республики Косово» Альбин Курти передал в Праге Микулашу Беку, министру иностранных дел Чехии, которая ныне председательствует в ЕС.

Никаких комментариев по этому поводу со стороны институтов ЕС, в том числе на саммите Европейского Совета в Брюсселе, не было. Однако своеобразным ответом стало согласование безвизового режима для граждан «Республики Косово» с 1 января 2024 года, о чём в Брюсселе объявили 14 декабря. При этом пять стран-членов Евросоюза не признают «Республику Косово». Это Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр.

Отвечая на вопрос о возможной поддержке Сербии со стороны России, Александр Вучич ответил, что Сербия благодарна России за поддержку в Совете Безопасности ООН, особенно в 2015 году (тогда РФ заблокировала проект британской резолюции с обвинением сербов в организации «геноцида» в Сребренице – прим).

При этом сербский лидер сказал, что в международных отношениях всегда есть сложности, и напомнил, что Россия в 1992 году ввела санкции против Югославии, поставляла оружие Хорватии и поддерживала независимость Черногории.

Ранее в тот же день посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад выкручивает руки руководству Сербии в Косово.

«На фоне встреч в Белграде и Приштине западных эмиссаров – американца Эскобара и еэсовского спецпредставителя Лайчака, пытающихся, как заявлено, найти развязки нынешнего обострения ситуации в Косово, приштинская верхушка открыто и вызывающе продолжает линию на взятие под контроль северной, населенной сербами части края. И не думает пойти на попятную. Возникает вопрос о подлинной цели западников. Похоже, в очередной раз – выкручивать руки Белграду», – говорится в заявлении главы дипмиссии РФ.

В то же время, ситуация на севере Косово и Метохии, населённом в основном сербами, продолжает оставаться напряжённой. На дорогах шестой день остаются установленные сербами баррикады, переходы в центральную Сербию «Ярине» и «Брняк» закрыты. Возле баррикад и КПП дежурят военные KFOR.