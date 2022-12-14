Кризис в Косово: Запад давит на Сербию с целью ввести санкции против России

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На фоне сохраняющейся напряжённости на севере Косово и Метохии, власти самопровозглашённой «Республики Косово» подписали заявку на вступление в Европейский Союз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Приштине 14 декабря прошла церемония подписания официальной заявки на предоставление самопровозглашенной «Республике Косово» статуса кандидата в ЕС. Заявку подписали «президент», «премьер» и «председатель парламента».

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«Премьер Республики Косово» Альбин Курти ранее заявил, что статус кандидата – лишь начало пути к полноценному членству. При этом пять стран-членов Евросоюза не признают «Республику Косово». Это Испания, Словакия, Румыния, Греция и Кипр.

В ответ, в преддверии встречи с европейским представителем на переговорах Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком и посланником США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром, президент Сербии Александр Вучич заявил, что покажет им шесть международных соглашений, которые не исполняет Приштина и игнорирует Запад. Сербский лидер перечислил эти документы и заявил, что потребует от западных партнеров сказать, какой из них является действующим.

«Кумановское соглашение, Конвенция ООН, Резолюция 1244, Брюссельское, Вашингтонское соглашение и шестое, значимое Солунское соглашение от 2003 года о расширении Евросоюза на Западные Балканы. В свете подачи самопровозглашенным Косово запроса на членство в ЕС мой вопрос звучит так: вы собираетесь уважать договорённости, которые сами установили? В том числе исторические, ведь в части 5 Солунского соглашения говорится о полной поддержке имплементации Резолюции 1244. Поэтому выберите, какое соглашение вы готовы исполнять, и мы с вами абсолютно согласимся», – заявил Александр Вучич.

В то же время, ситуация на севере Косово и Метохии, населённом в основном сербами, продолжает оставаться напряжённой. На дорогах остаются установленные сербами баррикады, переходы в центральную Сербию «Яринье» и «Брняк» закрыты, а учащиеся начальных и средних школ не учатся третий день. Заведения общепита в городах на севере не работают, а в поселках сербских муниципалитетов до сих пор дежурят полицейские патрули.

14 декабря муниципальный совет Косовской Митровицы провёл первое заседание после выхода сербов из его состава, были приведены к присяге новые депутаты-албанцы.

При этом в аппарате «премьер-министра» Косово говорят, что существует некий крайний срок, к которому должны быть убраны баррикады с дорог на севере края. Правительство самопровозглашенной «Республики Косово» объявило, что на встрече Альбина Курти с посланником ЕС по диалогу Мирославом Лайчаком и посланником США на Западных Балканах Габриэлем Эскобаром было единогласно принято решение убрать баррикады на севере.

В свою очередь, командующий KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.) полковник Эгон Франк не исключил возможности эскалации ситуации на севере Косово.

«Существует постоянный риск того, что ситуация с безопасностью может ухудшиться в ближайшее время», – заявил он.

Франк также добавил, что наблюдается высокий уровень недовольства общей ситуацией, что создает основу для возможной эскалации и вспышки насилия.

Депутат Госдумы Константин Затулин полагает, что кризис вокруг Косово спровоцировал Запад с целью заставить Сербию присоединиться к санкциям против России.

«Официальная Сербия не хочет никакого военного конфликта. Она не хочет после всех поражений и унижений новых испытаний. Но косовские албанцы нарываются при поддержке Запада, который их поощряет. Вопрос заключается в том, что с помощью провокаций косоваров надо держать в напряжении официальную Сербию, требовать от неё лояльности, требовать от неё, чтобы она включилась санкции против России… Конечно, политики Сербии, прежде всего президент Вучич, понимают, что для него, как для политика, самоубийственно признать Косово или отказаться от России. Самый популярный политик в Сербии — это не местный политик сербский и даже не президент страны. Самый популярный политик в Сербии – президент Российской Федерации Владимир Путин. И были времена — не при Вучиче, а, скажем, при Тадиче, – когда именно позиция России удерживала от того, чтобы соглашатели в сербском обществе в правительстве шли на поводу у Запада», – напомнил Затулин в эфире ТВ.

По его мнению, ситуация может обернуться и проблемами для Запада.

«С одной стороны, надо всё время поддавливать сербов и подталкивать их к тому, чтобы они совершили предательство и признали Косово как независимое государство, а, с другой стороны, они боятся, что начнётся мобилизация в Сербии, и надо что-то будет делать», – сказал Затулин.