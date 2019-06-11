Кризис в Молдове: четыре сценария

11.06.2019, Кишинев, Алексей Логофет

Наблюдателям за бурно развивающимся политическим процессом в Молдавии интересно, чем же закончится нынешний всеобъемлющий кризис.

Олигарху Владу Плахотнюку, который в течение последних 10 лет сосредоточил в своих руках все ветви власти, удалось невозможное: он объединил в неприятии к себе Россию и Запад. Правя по принципу «государство – это я», подминая под себя закон и дискредитировав идею европейской интеграции Молдавии, Плахотнюк удостоился неприязни у западных партнёров страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

С другой стороны, превратив русофобию в свой экспортный товар, в первую очередь в торговле с США, делая целый ряд антироссийских шагов и заявлений, от высылки российских дипломатов и запрета трансляции российских телепередач до интернационализации приднестровского конфликта, он настроил против себя Москву.

Как известно, на сегодняшний день новую правящую коалицию Партии социалистов и блока АКУМ признали все крупнейшие политические силы: Российская Федерация, США, Евросоюз, Великобритания, Франция, Польша, Швеция, Румыния. На стороне новой коалиции симпатии подавляющего большинства граждан страны. Новую власть поддержала значительная часть местных органов власти, в том числе Гагаузская автономия и второй по численности город страны – Бельцы.

Однако загнанный в угол олигарх Влад Плахотнюк не спешит сдавать властные полномочия. Ему продолжает подчиняться большинство силовых структур в стране. Предыдущий состав правительства контролирует правительственные здания. Под его контролем вся судебная система, в том числе Конституционный суд. Ему сохраняют верность значительная часть местных властей, в основном в молдоязычных районах центра страны.

На данный момент все ждут официальную реакцию Белого Дома. Она станет определяющей для дальнейших действий Плахотнюка, который опирался исключительно на поддержку американцев и на свои лоббистские структуры в США.

Сегодня ясно одно: Запад не сдаст правительство Майи Санду. Новое молдавское правительство признало большинство европейских стран.

Какие могут быть сценарии развития нынешней ситуации?

Сценарий 1. Мягкая передача власти. Она означает, что Плахотнюк постепенно передаст властные полномочия в обмен на определённые гарантии. Это один из наиболее вероятных сценариев.

Сценарий 2. Размен за счёт ПСРМ. В этом случае Плахотнюк выторговывает почётную капитуляцию в обмен на «голову» Додона и Партии социалистов. В ходе компромисса, достигаемого под эгидой США, Партию социалистов объявляют вне закона и запрещают её деятельность. Инициируют процесс импичмента президента страны. Это очень вероятный сценарий. Но он лишь поднимет рейтинг Партии социалистов, и выставит «антиолигархов» из блока АКУМ в самом неприглядном свете.

Сценарий 3. Затяжной кризис (сценарий Мадуро). Плахотнюк будет держаться до последнего. В стране будут два правительства. Страна будет продолжать деградировать. Однако в отличие от Мадуро, за которым стоит поддержка России и Китая, режим молдавского олигарха не поддерживает ни одна из стран мира. Никто не даст за него ломанного гроша, и Плахотнюк это прекрасно понимает. Поэтому это противостояние маловероятно.

Сценарий 4. Кровопролитие. Использование ряда провокаций со стороны «цуциков» – уличных боевиков режима. Плаха на это не пойдёт, так как это сразу усугубит его вину. Отнесём этот сценарий также к разряду маловероятных.

Российская Федерация, благодаря вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, стала одной из наиболее влиятельных стран на внутриполитической арене Молдовы. Решение Партии социалистов сделать выбор в пользу коалиции с АКУМ было во многом продиктовано позицией Москвы, заявившей о резком неприятии любых коалиций с Плахотнюком и его Демократической партией. Россия стала первой страной, признавшей правительство Майи Санду. И этот поступок Москвы в наиболее критический период будут помнить как пророссийские, так и прозападные антиолигархические силы в Молдове.

Уход Плахотнюка с политической арены Молдовы не гарантирует возвращения страны в число друзей России, но позволяет, по меньшей мере, снизить накал противостояния между Кишинёвом и Москвой на уровне парламентов и правительств, вернуть отношения между двумя странами на прагматическую основу. Этому способствует избрание спикером и одним из вице-спикеров нового Парламента Молдавии искренних друзей России – председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаной и секретаря ПСРМ по идеологии Ивана Чебана.

Избавление Молдавии от режима Плахотнюка благотворно скажется и на положении русскоязычного населения страны. Общее противостояние правящему режиму заметно снизило степень конфликтности на этнической и языковой почве. Отметим, что первыми правительство Майи Санду признали регионы с преобладанием национальных меньшинств – Гагаузия, этнически болгарский Тараклийский район, русскоязычные города Бельцы, Кагул и Бессарабка.

Следует отметить, что новым вице-премьером правительства Молдавии по реинтеграции, по квоте Партии социалистов, стал Василий Шова – опытный дипломат, жёсткий и принципиальный переговорщик.

Учитывая обмен публичными обвинениями между молдавским президентом Додоном и приднестровским лидером Красносельским, после урегулирования кризиса в Кишиневе нас ждет не менее увлекательное развитие событий вокруг ПМР.