Кризис в отношениях двух стран Евросоюза: Вена отзывает посла из Бухареста

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Австрия отзывает из Бухареста своего посла Адельхайд Фоли всего лишь после двух лет после пребывания в должности, то есть половины посольского мандата. Это связывают с усугубляющимся кризисом в отношениях между двумя странами, связанным с отказом Австрии дать согласие на присоединение Румынии к Шенгенскому пространству.

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис назвал необоснованными претензии со стороны Австрии в том, что Румыния стала базой проникновения нелегальных мигрантов в Европу. По словам Йоханниса, его страна действует достаточно эффективно в отношении мигрантов-нелегалов.

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На самом деле корень проблемы не в мигрантах из стран Азии и Африки, а в румынских и молдавских цыганах, проникающих в страны ЕС на вполне законных основаниях, но, тем не менее, являющихся источником многочисленных криминальных проблем.

Есть достоверные сведения, что следующий посол, которого пришлёт Вена, будет занимать ещё более жёсткую позицию в отношении Бухареста.