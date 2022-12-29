Кризис вокруг Карабаха. Провокации Еревана против Москвы

Правящая либеральная верхушка в Армении стремится всеми силами дезавуировать роль России и её миротворцев как в Карабахе, так и на Южном Кавказе в целом, оправдывая тем самым свой план выхода из ОДКБ и отрыв от ЕАЭС.

По сути, для прозападного Еревана блокирование Лачинского коридора азербайджанскими «экологами» и «гражданскими активистами» стало настоящим подарком, который сейчас активно используется для раздувания антироссийских настроений внутри Армении и обоснования своей деятельности, направленной на дальнейшее дистанцирование от Москва.

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Это наглядно выразилось и в последний день неформального саммита глав СНГ в Санкт-Петербурге 27 декабря, когда Никол Пашинян в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным посетовал на то, что уже в течении двадцати дней Лачинский коридор якобы не находится под контролем российских миротворцев и попросил обговорить возможные варианты выхода из ситуации.

В ответ Владимир Владимирович резонно заметил, что на саммите всё же удалось днём ранее переговорить втроём с Пашиняном и Алиевым.

«Мы с вами еще вчера начали разговор, удалось втроем поговорить. Как и договорились, пообсуждаем все эти вопросы в деталях», – отметил президент России.

А до этого из Еревана в течение пяти дней шла настоящая информационная истерия, направленная на дискредитацию дипломатических усилий Москвы по урегулированию ситуации в регионе. Так, еще 22 декабря на совещании кабинета министров РА Никол Пашинян в открытую заявил, что российские миротворцы в Арцахе полностью провалили свои обязанности. Более того, якобы они своим бездействием сводят на нет мирное соглашение, заключенное в ноябре 2020 года при участии России.

«По шестому пункту заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору», – указал Пашинян.

По его мнению, обязанность «держать под контролем Лачинский коридор» не выполняется.

«Конечно, это происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония», – отметил армянский премьер.

Видимо Пашинян и К хотели, чтобы российские военнослужащие начали стрелять по демонстрантам, пусть и провокаторам, и в итоге пролилась кровь? Тогда Москва вместо суперарбитра стала бы участником конфликта на стороне пораженческого Еревана и втянулась бы в открытое противостояние с Баку и Анкарой. Может этого как раз и добивались в течение этих дней западные авторы данного сценария.

Примечательно, но одновременно с блокировкой российского миротворческого контингента в Карабахе азербайджанскими «экологами», армянские «активисты» из националистической НДП неожиданно вознамерились заблокировать российскую 102 базу в Гюмри уже на территории Армении и отвечающую за безопасность границ РА с Турцией. Главными требованиями провластных нациков являются выход республики из состава ОДКБ.

Интересно, что практически с началом данного кризиса в Лачинском коридоре также «неожиданно» официальный Ереван отказался от продолжения военно-технического сотрудничества со странами ОДКБ, то есть, в первую очередь, с Россией. Это нельзя назвать случайностью – как раз такой шаг выглядит как подготовка базы по выходу страны из оборонительного объединения.

Поэтому данная шумиха с коридором и с попыткой блокировки российской базы в Гюмри необходимы были Пашиняну и либеральным прозападным кругам как обоснование для дальнейшего разрыва отношений с Москвой и проталкивания западного, то есть американского варианта мирного соглашения уже без участия России.

Это подтверждает тот факт, что Ереван изначально не был заинтересован в урегулировании данного кризиса с Лачинским коридором и в разблокировке Арцаха, а наоборот его сознательно раздувал. Поэтому уже 23 декабря, на следующий день после антироссийского заявления Пашиняна на заседании правительства, армянские власти попросту отказались от участия в трехсторонней встрече в Москве с главами МИД РФ и Азербайджана как раз по этому вопросу.

Комментируя данную ситуацию, глава российского МИДа Сергей Лавров отметил:

«Ереван не задействовал каких-либо дипломатических каналов, чтобы проинформировать Москву об отказе от участия в переговорах. И подобный метод армянской стороны вызывает вопросы».

Он также выступил в защиту российских миротворцев, заявив, что «военные работают в непростых условиях и руководствуются процедурами, закрепленными в трехсторонних договоренностях».

Дальше больше. Уже 26-го декабря как раз, когда в Санкт-Петербурге проходил первый день заседания неформального саммита глав государств СНГ, в Армении в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности Армен Григорян сделал провокационное заявление. Якобы Кремль через кризис с Лачинским коридором и эскалацию конфликта с Баку склоняет Ереван к вхождению в состав Союзного государства России и Белоруссии.

«Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что с этим связана и эскалация 13 сентября, и в основном это является основой или мотивом всего кризиса. Всякий раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, она получает иные виды давления в виде военной силы», — отметил Армен Григорян, прямо обвинив Россию во всех своих последних бедах.

Помимо прочего, российские власти, таким образом, якобы лоббируют еще и запуск Зангезурского коридора, который разрежет территорию Армении и соединит Азербайджан с Турцией.

Таким образом, запланированную сдачу Арцаха и подписание позорных капитулянтских соглашений с Баку, заключенных с Алиевым еще в октябре в Праге при посредничестве Макрона, хотят представить, как вынужденную меру, осуществлённую под давлением Москвы!

Очевидно, что Григорян был лишь исполнителем воли правящей либеральной группировки и озвучил то, что было заранее для него приготовлено со стороны Пашиняна и англосаксов. Данный демарш должен был показать всем в мире, да и внутри самой Армении отсутствие каких-либо общих скрепляющих мотивов для дальнейшего развития сотрудничества и интеграции, а также то, что все решения в рамках объединений на постсоветском пространстве якобы продавливаются Кремлём посредством таких вот военных конфликтов и блокировок.

Правда никаких подтверждений своих слов глава Совбеза РА не привёл, кроме ссылок на какие-то пожелания посла Белоруссии и получил сразу резкие ответы как из Москвы, так и из самого Еревана.

Так, в частности, 27 декабря жестко отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков:

«Такие заявления можно рассматривать как провокационные. Они не соответствуют действительности. Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны».

Также негативно высказался по поводу измышлений Григоряна и спикер армянского парламента Ален Симонян, отметив, что такие переговоры никто никогда не вёл.

«Свидетелем ни одного подобного разговора с нашими российскими коллегами я не был. Таких разговоров нет и для меня быть не может. Независимость и суверенитет Армении не подлежат обсуждению. Я не мог не знать о подобных разговорах, если бы они существовали», — сказал Симонян.

Уже 28 декабря в Ереване состоялась демонстрация, а затем и митинг у здания правительства, организованные молодёжным крылом оппозиционной партии Дашнакцутюн. Участники акции потребовали от властей решительных действий для разблокирования Арцаха, при этом обвинив в сегодняшней ситуации самого премьера Никола Пашиняна.

Демонстрация протеста в Ереване 28 декабря

Полиция охраняет здание правительства

«Документ от 9 ноября подписал сам Никол Пашинян. Армения несет ответственность за судьбу своих 120 тысяч граждан, следовательно, нужно напомнить им, что вы обязаны решать эти проблемы. Вы не можете постоянно говорить, что виноваты русские, карабахцы, бывшие, оппозиционеры, и избегать своей миссии и ответственности», – заявил деятель данной партии Ишхан Сагателян.

Митингующие открыто указали на то, что высокопоставленные чиновники в правительстве РА просто стремятся «умыть руки» от Карабаха и сдать соотечественников, а нынешний кризис назвали игрой Пашиняна и Алиева по проведению новых линий разграничений в рамках тех договорённостей с участием Запада, достигнутых за спиной народа в Праге.

И тут протестующие действительно попадают в точку, так как очевидно, что эта блокировка Лачинского коридора была лишь операцией прикрытия для осуществления ликвидации Нагорно-Карабахской республики и пробития азербайджано-турецкого транспортного маршрута через территорию РА. При этом перед и во время кризиса небывалым образом активизировались контакты Еревана с Вашингтоном и Лондоном.

Так, тот же глава Совбеза Армен Григорян неоднократно по телефону созванивался с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, а 16 декабря в Ереван неожиданно прилетел руководитель секретной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур, встретившись за закрытыми дверями с Николом Пашиняном. Очевидно, что шли интенсивные переговоры по оформлению сделки с Азербайджаном в целях окончательной победы «тюркского мира» в регионе.

Что интересно, после этого визита главы британской разведки и переговоров с советником американского президента вдруг появился новый секретный армянский проект предложений по мирному соглашению с Баку, который был отправлен Пашиняном Алиеву. При этом сам армянский премьер во время разгара блокировки Лачинского коридора сказал, что уверен в позитивной реакции со стороны азербайджанского президента.

Москва словами Лаврова тогда дипломатично отметила, что выступает за любые такие двусторонние переговоры, которые могут привести к миру. Но в действительности мы видим настоящую игру с целью выдавить Россию из Карабаха и Южного Кавказа, а для этого и понадобились подобные провокации, чтобы обосновать выход Армении из ОДКБ, выведение российских миротворцев из Арцаха и ликвидацию базы РФ в Гюмри.

При этом Ереван ускоренно вносит поправки в закон о военном положении, которые могут быть использованы для подавления уже пророссийских оппозиционных групп и партий в самой Армении. Так, политолог Анжела Элибегова утверждает:

«Если во время войны 2020 года нас вызывали в полицию, чтобы заставить удалить статусы, отклоняющиеся от официальной линии, то теперь нас просто отключат от рубильника и отберут средства связи».

То есть, не исключено, что в случае, когда будет поставлена точка в истории Арцаха, а республика и её население будет сданы Баку, в Армении могут объявить военное положение и осуществить массовые аресты оппозиционеров, запретив протестные движения и партии. Таким вот образом готовится величайшая национальная измена в истории армянского народа, которая может привести только к небывалой катастрофе.