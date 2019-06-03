Кризис вокруг Косово: Сербию ждут нелегкие испытания

03.06.2019, Белград, Ксения Голуб

На следующей неделе в Берлине состоится встреча немецкого канцлера Ангелы Меркель с главой сепаратистского «правительства» Косово Рамушем Харадинаем. Главной темой переговоров станет возможность возобновления диалога между Белградом и Приштиной. Это будет своеобразная подготовка к саммиту, где будет обсуждаться кризис на Балканах, назначенному на 1 июля.

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Состоявшийся несколько недель назад аналогичный саммит в Берлине не принес прорывов. Однако после него явно усилилось давление на Сербию. Приштина отказывается отменять экономическую блокаду сербских анклавов, албанский спецназ пошел на демонстративные массовые аресты «коррупционеров» в славянских поселениях.

Что могут предложить новые встречи в Париже и Берлине?

Евросоюз пока что демонстрирует нежелание оказывать реальное влияние на верхушку сепаратистов Косово, демонстрирующую саботаж переговорного процесса.

Об этом аналитик Драгомир Анджелкович заявил в интервью изданию Informer.

По мнению эксперта, есть еще одна проблема – противоречия в рядах албанских лидеров в Косово.

«Если Европейский Союз может достигнуть соглашение, скажем, с Тачи, то это не значит, что они смогут договориться с Харадинаем. В таких условиях невозможно навязать какое-либо решение в Косово. Пока часть политических лидеров действует экстремистски, очень скоро те, кто желает быть более умеренным, сдаются из-за рейтинга, потому что граждане Косово албанской национальности, очевидно, поддерживают самую крайнюю политику», – объяснил Анджелкович.

Он добавил, что диалог может быть возобновлен только в том случае, если Соединенные Штаты будут напрямую вмешиваться и совместно с Европейским Союзом окажут большое давление на албанцев.

Однако, добавляет Анджелкович, этот вариант иллюзорен, поскольку албанцы имеют сильное лобби в Соединенных Штатах.

На просьбу прокомментировать, как Сербия должна подготовиться к возможным новым предложениям о продолжении диалога в ситуации, когда албанцы отказываются отменять блокаду сербских анклавов, Анджелкович ответил:

«Думаю, Сербии пора задуматься не о продолжении переговоров, а об устранении ущерба от предыдущих. Мы в одностороннем порядке применили эти соглашения, дали много уступок, другая сторона ничего не сделала. Нам пора отменить Брюссельское соглашение и вернуться к ситуации до 2013 года, а потом мы посмотрим, что дальше», – сказал эксперт.

Ситуацию в интервью Sputnik прокомментировал и доктор Слободан Зечевич из Европейского института исследований.

«Наиболее успешной реакцией Европейского Союза после всего этого было бы оказание некоторого давления на Приштину, потому что заявление Тачи о том, что он не будет применять ту часть Брюссельского соглашения, которая касается создания Сообщества сербских муниципалитетов, практически означает его отмену, а создание организации является ядром этого соглашения. В настоящее время и Соглашение, и диалог находятся под угрозой, и очевидно, что албанцы глухи ко всем призывам, и что ЕС должен подумать о каком-то институциональном давлении на власти в Приштине», – говорит Зечевич.

Он полагает, что на саммите со стороны европейских лидеров Меркель и Макрона вряд ли следует ожидать осуждения провокационных действий Приштины.

«Они могут сказать албанцам: «Вы получите либерализацию виз, вернетесь к переговорам и отмените налоги», а Сербии сказать: «Вы должны вести переговоры, чтобы они позже отменили налоги». По моему мнению, Евросоюз должен уже подумать о каком-то давлении на Приштину. Однако они, очевидно, не планируют, этого в данное время», – сообщил аналитик.

О том, что албанские сепаратисты в Косово пользуются поддержкой в США, говорит и тот факт, что один из членов палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии открыто оскорбил Сербию.

В своем аккаунте в Twitter Тим Буршетт опубликовал видео, в котором он называет сербов военными преступниками, «мусором, ожидающим казни в Косово».

«У меня был большой разговор с бывшим президентом Косово о военных преступлениях, совершенных «мусорным пакетом» – сербами, которых никто не хочет наказывать», – заявил Буршетт.

Похоже, настроения в американском истеблишменте не особенно поменялись со времен бомбардировок в 1999 году. И это не может не провоцировать сепаратистов в Косово на новые действия. Сербию ждут нелегкие испытания.