Кризис вокруг Косово: Зачем Шойгу помогает Сербии

15.10.2021 23:20 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новый виток обострения вокруг Косово совпал с началом совместных учений ВВС Сербии и ВКС России. Наши военные сейчас играют важную стабилизирующую роль в регионе, со всех сторон окруженном странами НАТО. Впрочем, хотя Белград с Москвой заявляют о достижении высшего уровня военного сотрудничества, прямое вмешательство российской армии в конфликт вокруг захваченного сепаратистами сербского анклава маловероятен.

Кадры с российско-сербских учений

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За последние несколько лет Россия передала Сербии порядка 30-ти танков Т-72МС, столько же БРДМ-2МС, а также вертолеты, самолеты и комплексы «Панцирь-С1». К концу этого года Сербия также получит пусковые установки ПТУР «Корнет». Недавно на выставке в Белграде была показана сербская военная техника с впервые установленными на нее российскими модулями вооружений.

Политолог Олег Бондаренко напоминает, что в начале 2000-х, когда Россия еще только начинала восстановление после ельцинских времён, Москве пришлось вывести своих миротворцев из региона. Сейчас это сильно ограничивает пространство для манёвра – и для нас, и для сербов, со всех сторон окруженных странами НАТО. Достаточно вспомнить недавний случай, когда Румыния стала блокировать доставку по Дунаю бронетранспортеров из РФ, подаренных сербской армии.

«Мы свою базу вывели в 2003-м году, поэтому сейчас мы можем лишь реагировать по дипломатической линии. Ничего более, к сожалению, Москва в этой ситуации сделать не может. У президента Сербии Александра Вучича сейчас очень незавидная ситуация – его пытаются вовлечь в совершенно ненужный военный конфликт, заставив ввести войска на север Косово, тем самым, получив угрозу военного конфликта Сербии с НАТО. Ему это совершенно не нужно, ему не нужна новая война, он миротворец и не хочет возвращать Сербию под санкции. При нем Сербия стала самой активно развивающейся страной Европы с самыми большими темпами роста. Поэтому, естественно, он не заинтересован в войне. Конечно, он будет предпринимать все необходимые действия для защиты сербов на севере Косово, но война ему совершенно не нужна, это очевидно», – отмечает Бондаренко.

Тем не менее, даже в такой ситуации российская помощь играет важную стабилизирующую роль, охлаждая некоторые горячие головы. Так считает глава Всесербского движения патриотов Отечества Драган Станоевич.

По его словам, сербы мечтают, чтобы в один прекрасный день США убрались из Косово, как это произошло в Афганистане.

«Сербия находится в окружении стран НАТО, каждая из которых хочет что-то отобрать у нас, поэтому у нас нет другого варианта, кроме как выстраивать отношения с Россией. Даже, когда происходит совместная демонстрация возможностей наших стран, то у этих «горячих голов» немного охлаждается пыл. Потому хоть дипломатическим, хоть полувоенным путем, мы можем рассчитывать только на Россию», – заявил Станоевич «ПолитНавигатору».

С ним согласен глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой.

«Россия выступает здесь стабилизирующим фактором. Если посмотреть внимательно, то, при всех мелких стычках и напряженности ситуаций, никто не хочет всерьез конфликтовать со странами, которые дружат с Россией. При этом мы не вмешиваемся во внутренние конфликты других стран, как это любит делать Запад», – рассуждает эксперт.

Военные помогают сербам отнюдь не в ущерб России, объясняет экономист Александр Дудчак.

«Мы не работаем себе в убыток – в военно-технической сфере мы много дарим, но многое Сербия и покупает у России. Сербия – наш партнер, ее народ по-прежнему с большой любовью относится к русским, Сербия неоднократно заявляла, что она не будет никогда принимать участие в антироссийских санкциях, что в НАТО она не собирается. Ситуация в этой стране непростая, она находится в агрессивном окружении – это нужно принимать во внимание и не требовать от нее большего, чем она может сделать. С другой стороны, нужно, чтобы у нее были четкие перспективы, – если она будет двигаться в сторону сотрудничества с Россией, то у нее будут определенные гарантии. Например, в газовой сфере – не все решают деньги, и Сербия получает достаточно комфортные и льготные условия, по сравнению с другими странами. Это должны понимать и остальные – политика, при которой государство не руководствуется навязанной извне позицией, так называемой политической целесообразностью коллективного Запада, – она получает адекватную поддержку», – заявил Дудчак.