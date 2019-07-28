Кризис жанра сербских майданщиков: Всё пиар кроме эпитафии

28.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербская оппозиция, уже несколько месяцев демонстрирующая неспособность собрать массовые акции протеста, решила прибегнуть к хулиганским действиям в Белграде – очевидно, в расчете на интерес СМИ.

В эту субботу в центре Белграда на площади у фонтана возле отеля «Москва» собралось менее 50 сторонников местных майданщиков. Озвучив с импровизированной трибуны привычные лозунги и покритиковав власть, оппозиционеры, в числе которых было замечено немало сомнительного вида молодчиков, решили отойти от стандартного сценария и направились к Теразийскому тоннелю, неся в руках ведра с клеем.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Там манифестанты начали размазывать субстанцию по стенам, чтобы другие «активисты» могли развесить пропагандирующие оппозиционный «Союз за Сербию» листовки, сообщил Kurir.

Замечания сотрудников коммунальных служб, которые убирали в тоннеле, вызвали лишь встречные оскорбления и словесную перепалку.

Но и этого оппозиционерам показалось мало – некоторые из них отправились в Пионерский парк, где стали бросать оставшиеся не расклеенные листовки на территорию Президентского дворца. А пара «смельчаков» вообще кинула к парадному входу в рабочий кабинет главы государства пакеты с мусором.

«Бурную деятельность» протестующих зафиксировали многочисленные камеры представителей СМИ, что говорит о том, что данная акция планировалась заранее. Записи «геройства» уже активно гуляют в сети.

Всего скорее, на сомнительные шаги лидеров оппозиции подтолкнуло отсутствие поддержки у населения. В ряде городов страны протестные акции вызывают вместо роста числа сторонников лишь недовольство заблокированным проездом по улицам. В этих условиях заставить о себе говорить, хотя бы и плохо, – это тоже пиар.