Кризис жанра: Зеленский пустил в ход старую методичку США об «аграрной сверхдержаве»

01.04.2020, Киев, Максим Карпенко

В условиях пандемии коронавируса Украина, разрешив продажу своих черноземов западным корпорациям, может стать «Меккой» мировой аграрной продукции и накормить всю планету.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот пакет правок, который предложен, делает эту реформу настолько безопасной и удобной для украинцев, что мы и мечтать не могли. Следующие, по сути, 2,5 года – с июля 2021-го года по 1-е января 2024-го года будет работать только рынок земли для физических лиц. Концентрация будет уменьшена до 100 гектаров в одни руки и фактически мы можем за 2,5 года при помощи кредитов, дополнительного финансирования превратить нашу страну в страну фермеров, производителей, страну людей, которые делают очень хороший, качественный, экологический аграрный продукт.

И мы понимаем, что в той ситуации, в которой сейчас оказался мир с коронавирусом, с эпидемией, пандемией, с возможной нехваткой продовольствия, – Украина может стать мировой Меккой аграрной продукции, накормить весь мир, выполнить ту миссию, которую многие ждут от Украины», – завил Корниенко.

Политолог Денис Денисов удивился заявлению соратника Владимира Зеленского.

«Традиционно украинские партнёры феерично преподносят свои трагические поражения. Мы же все прекрасно знаем, что это условие со стороны МВФ, для того, чтобы транснациональные корпорации получили такой замечательный ресурс, причём, в настоящее время, – почти бесплатно, а то ещё и даром.

Слышать подобные сообщения от представителя правящей партии – это трагедия для государства. Это совершенно неприкрытая сдача национальных интересов, полное наплевательство на национальную безопасность государства», – отметил эксперт в комментарии «ПолитНавигатору».

«При такой политической элите украинским гражданам не стоит рассчитывать на то, что государство будет нормально функционировать. Неприкрытая глупость и абсурдность заявления главы президентской партии говорит о том, что для того, чтобы уничтожить государство, ребятам ничего лучше сделать не удастся, чем они делают сейчас», – добавил Денисов.

Экономист Александр Дудчак напомнил, что земельный закон – это то, ради чего свергалась власть на Украине в 2014 году.

«Украина не нуждалась в новом законе, который сгонит людей со своей земли. Украина и так замечательным образом наращивала экспорт с/х продукции. Это всё равно, что приватизировать прибыльное стабильное государственное предприятие под лозунгом необходимости установления «эффективного собственника и управления».

Задача закона – позволить местному крупному аграрному капиталу укрупниться за счет мелких фермеров; убрать конкурентов из числа фермеров и тружеников приусадебных участков, которые выращивали более-менее чистую продукцию; и запустить иностранный капитал, который, в конце концов, удушит и местных крупных ленд-лордов, и получит возможность массового производства ГМО-продукции – дешевого корма для недоразвитых стран, что запрещено во многих «развитых» странах», – заявил эксперт.

По его словам, рассказы про ограничение концентрации «до 100 гектаров в один руки» – наглое вранье.

«И без этого закона работали отечественные агрохолдинги с землей до 500 тыс га, и агрохолдинги, где главными бенефициарами были иностранцы – с землей, порядка 200 тыс га. Мораторий не был продлен, и не только в этом году, было и в прошлом, и в 2008-м и пр. И потом оспорить договора о купле-продаже не представлялось возможным.

Земля переходила в управление и распоряжение, в собственность по разным схемам – в собственность банков через выдачу кредитов, которые заведомо не планировалось возвращать, под обязательства передать землю в собственность, когда будут приняты соответствующие законы, а до того – в срочно-бессрочное пользование и прочее», – добавил Дудчак.

Он отметил, что принятие такого закона – начало получения реального дохода от инвестиций в государственный переворот 2014 года для зарубежных «спонсоров» Евромайдана.

«Это то, ради чего и свергали власть в стране. Скупка ценного актива при максимальном падении его цены – выгодная сделка. А при значительном росте предложения после легализации различных схем, предложение вырастет», – заключил экономист в интервью «ПолитНавигатору».