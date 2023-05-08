Кроме «контрнаступа», западного оружия не хватает даже для обороны – Илларионов

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Объём оружия, поставляемого Западом Украине, примерно в 10 раз меньше необходимого.

Об этом на митинге под Белым домом за предоставление Украине ленд-лиза заявил бывший советник президента России Андрей Илларионов, бежавший в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет оружия, с которым можно вести это контрнаступление. И об этом говорили и украинские военные, и украинские не военные руководители, об этом говорят эксперты – оружия недостаточно для того, чтобы вести наступление. Как мы видим по изменяющейся линии фронта, а линия фронта изменяется, и она продавливается в сторону Украины. Она за последние 7 месяцев, за 7 месяцев агрессор занял дополнительно 650 квадратных километров территории… И это продолжается 7 месяцев, начиная с начала ноября прошлого года. То есть – вместо того, чтобы проводить контрнаступление, о котором все говорили, которое всем необходимо для освобождения территорий, для освобождения украинских граждан, для приближения конца войны, этого не происходит, происходит наоборот – изменение линии фронта в противоположную сторону. Спрашивается, почему? Единственная причина –отсутствие необходимого оружия», – переживал нацпредатель.

«Объём оружия, которое поставляют партнёры, и прежде всего – США, Украине, примерно в 10 раз меньше того, что необходимо по самым минимальным подсчётам для проведения даже уже не просто контрнаступления, а более или менее эффективной обороны. Обороны, которая не позволила бы агрессору продавливать эту линию фронта, которую он продавливает», – страдал Илларионов.