01.05.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Политика, Россия
Просмотров:

Кроме Мишустина в правительстве РФ есть еще зараженные – СМИ


У главы российского правительства Михаила Мишустина тестирование подтвердило наличие коронавирусной инфекции.

Об этом российский премьер сообщил в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

На время болезни Мишустин предложил передать полномочия премьер-министра первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Соответствующий указ незамедлительно был подписан Путиным, который, впрочем, заверил, что правительство не будет принимать «окончательных решений» в экономической сфере без Мишустина. Премьер в свою очередь сказал, что собирается принимать участие в работе правительства по видеосвязи, а также обратился к гражданам с просьбой оставаться дома и соблюдать карантин.

По данным российского делового издания «Коммерсант», в правительстве, помимо Мишустина, также есть заболевшие COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.

Также издание связалось с Мишустиным, который подтвердил, что чувствует себя нездоровым – у него высокая температура.

Журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале уточнил, что лицом к лицу Путин и Мишустин последний раз встречались 24 марта. На встрече также присутствовал Белоусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть