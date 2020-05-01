Кроме Мишустина в правительстве РФ есть еще зараженные – СМИ

01.05.2020, Москва, Олег Кравцов

У главы российского правительства Михаила Мишустина тестирование подтвердило наличие коронавирусной инфекции.

Об этом российский премьер сообщил в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

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На время болезни Мишустин предложил передать полномочия премьер-министра первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Соответствующий указ незамедлительно был подписан Путиным, который, впрочем, заверил, что правительство не будет принимать «окончательных решений» в экономической сфере без Мишустина. Премьер в свою очередь сказал, что собирается принимать участие в работе правительства по видеосвязи, а также обратился к гражданам с просьбой оставаться дома и соблюдать карантин.

По данным российского делового издания «Коммерсант», в правительстве, помимо Мишустина, также есть заболевшие COVID-19, они находятся в режиме самоизоляции и работают из дома.

Также издание связалось с Мишустиным, который подтвердил, что чувствует себя нездоровым – у него высокая температура.

Журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов в своем телеграм-канале уточнил, что лицом к лицу Путин и Мишустин последний раз встречались 24 марта. На встрече также присутствовал Белоусов.