Кроме Польши, никто в ЕС не готовится к войне с Россией

Крупнейшие страны Европы не готовы к вооруженному противостоянию с Россией – их экономики, военное производство и состояние армии находятся на крайне низком уровне. Об этом в эфире интернет-канала «Новости. LIVE» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы взглянем на Европу, на ту же Великобританию, в экономическом, в военном отношении Британия абсолютно не готова к такому повороту событий. Сухопутные вооруженные силы Великобритании на уровне 80 тысяч человек – это ни о чем, равно, как гомеопатические дозы военного производства – тоже ни о чем. Да, у Британии очень мощная дипломатическая служба, которая на порядок хитрее и изощреннее Госдепа, – вековые традиции. Да, весьма эффективные и разветвленные спецслужбы – те же MI5, MI6. Но вооруженные силы у Британии не готовы. Я думаю, это прекрасно понимают и в других европейских странах – и в Германии, и во Франции», – сказал эксперт.

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«Доминировало мнение, что нужны контрактные армии. Ну да, пока туда шли экстремалы, любители приключений и военного дела, все было хорошо. Но как только запахло порохом, что мы видим – во Франции контрактники увольняются, в Британии также есть дефицит кадров в несколько тысяч человек вакантных должностей, которых еще надо найти. Не рвутся на службу и в Бундесвере. Только поляки, из европейских стран пока только Польша раньше других осознала грядущие угрозы и начала масштабное увеличение вооруженных сил со 100 до 300 тысяч человек, и масштабную модернизацию собственных вооруженных сил», – заявил Золотарев.