«Кроме России – некому!» – в Зе-Раде сравнили Фарион с Бандерой и Петлюрой

Вадим Москаленко.  
23.07.2024 22:10
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинские силовые ведомства должны провести «тщательное расследование» убийства нацистки Ирины Фарион и попытаться доказать, что его организовала Россия.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил спикер рады Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские силовые ведомства должны провести «тщательное расследование» убийства нацистки Ирины Фарион и попытаться доказать,...

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«От огнестрельного ранения трагически погибла наша коллега, депутат Украины седьмого созыва, языковед, доктор филологических наук, профессор Ирина Фарион.

Я обращаюсь к МВД, СБУ и всем остальным – приложить все усилия для быстрого расследования этого циничного преступления. Все причастные к убийству должны понести ответственность. Обязательно следует рассмотреть вопрос о причастности РФ к совершенному преступлению с целью дестабилизации ситуации на Украине», – сказал Стефанчук и объявил минуту молчания.

Такую позицию поддержала и член партии «Свобода» Оксана Савчук.

«Показательно и вызывающе 19 июля враг коварно пулей в висок убил Ирину Фарион. Патриотку Украины, знаковую личность XXI века. Конечно, такие люди не угодны Москве. И именно таких людей отстреливают сегодня на Украине.

Парламент, я убеждена, может принять законопроект по противодействию украинофобии. Ведь вспомним, за треть века никого на Украине ни застрелили – ни за антисемитизм, ни за расизм. Но убивают за то, что люди любят Украину. Наша задача как парламента сделать все, чтобы эти убийства даже на законодательном уровне были осуждены.

Если вы думаете, что Московия спит – она не спит. В свое время в Мюнхене был убит Бандера, в Роттердаме был убит Коновалец, Петлюра – в Париже, Фарион убита во Львове.

Что наши спецслужбы, что наши правоохранительные органы… прошли ли они тест, чувствуем ли мы себя сегодня в безопасности? Если не будет разоблачен заказчик, а мы убеждены, что это Россия, и не будет посажена её «шестёрка», мы не сможем чувствовать себя в безопасности на нашей земле», – требовала Савчук.

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