Кроме званий ничего НАТОвского в ВСУ нет, – Бутусов

19.12.2022  16:11 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, НАТО, Украина


Украине далеко до стандартов вооруженных сил НАТО, несмотря на лозунги киевской пропаганды о «сильнейшей армии континента».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине далеко до стандартов вооруженных сил НАТО, несмотря на лозунги киевской пропаганды о «сильнейшей...

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«Я видел случаи у нас, к сожалению, до сих пор, когда на фронте дается присяга военнослужащих. Представьте себе, людей направляют фактически без подготовки. К сожалению, и такие случаи есть.

Потому нужно понимать, армия – это система. Мы все хотим, чтобы она была совершенна, мы доверяем военному руководству, мы не требуем, чтобы кого-то уволили, переместили. Мы хотим, чтобы они действовали эффективно, логично и рационально, но для этого нужно, чтобы была система, которая понятна нам самим, чтобы мы не бросались лозунгами…

Чтобы стать армией НАТО, нам нужно создать систему как в НАТО, а что у нас от НАТО? Названия, звания? Устав у нас по-украински советский, организационно-штатная структура советско-украинская, военной юстиции нет вообще.

Ну, давайте не обманывать сами себя – то, что мы говорим, что мы – «армия НАТО» не делает нас армией НАТО. Давайте смотреть на сущность, а не на форму и политические лозунги», – заявил Бутусов.

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