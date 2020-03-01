Кронштадт станет новой туристической жемчужиной России

01.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Колыбель российского флота – город воинской славы Кронштадт – в ближайшее время превратится в крупный туристический центр. По соседству с Санкт-Петербургом появится самый большой остров-музей в мире. Истории великих морских сражений, знаменитых адмиралов, посещение настоящих крепостей, боевых кораблей и подлодок – вот что ждёт миллионы посетителей.

Масштабные изменения анонсированы в рамках проекта «Кронштадт. Остров фортов». Он будет воплощён за пять лет и включает реконструкцию городских улиц, строительство гостиниц и океанариума, восстановление крепостей и превращение их в музеи, появление фуникулёра и т.д.

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Как известно, не так давно в Кронштадте был восстановлен великолепный Морской собор. Однако давно напрашивалось и приведение в порядок обветшалой центральной части города – туристы часто жаловались, что кроме храма и прилегающей к главной доминанте площади, остальные улицы и набережные выглядят запущенными, нет современной инфраструктуры и достойного общепита.

Спасение разрушающихся фортов, исторических зданий с бесчисленным количеством мемориальных досок, храмов и церквушек в Кронштадте – это еще и вопрос престижа, наглядная демонстрация отношения современной России к ее наследию.

А, учитывая близость Петербурга, популярного среди иностранцев, возрожденная город-крепость станет для России имиджевым проектом.

Конечно, «Остров фортов» в скором будущем даст и экономический эффект.

Во-первых, ожидается, что турпоток увеличится с нынешних полутора миллионов до пяти миллионов человек ежегодно. Для местных же жителей появится около тысячи новых рабочих мест.

Теперь подробнее о том, что планируется воссоздать и построить.

Главным объектом станет исторический парк площадью в 80 гектаров. Он будет разделен на три тематические секции – их центрами станут реконструированные старинные форты «Александр I», «Петр I» и «Кроншлот», которые будут связаны с островом Котлин канатной дорогой длиной в 1,2 километра.

В форте «Петр I» будет воссоздан образ старого города XVIII века. Появятся аутентичные таверны со старорусской кухней, будут проводиться ярмарки, работать сувенирные лавки.

На «Александре I», куда гостей круглогодично будет доставлять фуникулёр, появится возможность проводить спектакли, участниками которых смогут стать и сами зрители.

На территории первого форта Кронштадта «Кроншлот» запланировано проводить торжества по канонам петровских времен. Здесь появится отель с номерами, оформленными в морском стиле и носящими имена прославленных адмиралов.

Кроме того, в Кронштадте планируется организовывать Дни открытых дверей на боевых кораблях, когда на борт смогут подниматься посетители. А в постоянно действующий музей будет превращена первая советская атомная подлодка «Ленинский комсомол».

Еще одна изюминка – в Кронштадте появится самый большой в России океанариум, научно-исследовательские лаборатории, детский технопарк и дайвинг-центр. А для любителей высоты будет работать дирижабль, который поднимет туристов в воздух и позволит увидеть весь парк и Финский залив с высоты птичьего полета.

Важно, что при реализации проекта «Кронштадт. Остров фортов» будет сохранен исторический облик и целостный архитектурный ансамбль старинного города. Таким образом, уже совсем скоро Россия обретет новую туристическую жемчужину.