23.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент Словакии Андрей Киска сообщил, что его страна передаст сегодня гуманитарную помощь Украине на сумму €125 тысяс, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, сообщает пресс-служба украинского президента.

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“В течение последних пяти лет Словакия очень помогает Украине. И сегодня мы также передадим еще одну гуманитарную помощь в размере 125 тыс. евро”, – сказал Киска.

Он подчеркнул, что между Украиной и Словакией нет нерешенных вопросов, объемы взаимной торговли растут – “это миллиарды евро”, а 90% газа поступает в Украину из Словакии.

Примечательно, что судя по протокольному фото, в этот момент президент “великой Украины” Петр Порошенко стоял навытяжку перед столом, за которым сидел словацкий президент.