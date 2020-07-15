Кровь Донбасса оказалась на руках Меркель и Штайнмайера

15.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Германия и ее руководство – канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франк Вальтер Штайнмайер – виноваты в развязывании войны в Донбассе и гибели мирного населения региона.

Об этом в своем обращении в адрес властей ФРГ заявил бывший политический узник СБУ, харьковский ученый Мехти Логунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Логунов напомнил, что госпереворот на Украине, после которого началась война, случился сразу после того, как послы стран Евросоюза подписали гарантии экс-президенту Виктору Януковичу.

«Люди, население Украины, ожидали мира, а через несколько часов произошел вооруженный переворот, В. Янукович бежал из страны. И началась гражданская война, геноцид населения Донбасса. И спровоцировали этот геноцид, эту бойню, эту гражданскую войну, взаимое истребление населения Украины вы, президент ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер и вы, госпожа канцлерин Ангела Меркель.

На ваших руках кровь тысяч убитых граждан Украины, тысячи искалеченных, изувеченных людей, сотни убитых и травмированных, искалеченных детей Донбасса! Миллионы беженцев», – пишет Логунов.

Он также подчеркивает, что за шесть лет войны ДНР и ЛНР не устроила ни одного теракта на территории Украины, в то время, как украинские спецслужбы ликвидировали ряд командиров республик, в том числе главу ДНР Александра Захарченко, а неонацистские бандформирования «Торнадо», «Азов» и другие действовали как боевые подразделения СС и СД.

«Неужели Нюрнбергский процесс ничему не научил вас? Ведь нынешний президент ФРГ Ф.В. Штайнмайер только ваш подручный, но и ему придется отвечать за содеянное. За разрушение Донбасса, за тысячи убитых и раненных людей, за сотни детей Донбасса, кровь которых на ваших руках и руках вашего подельника», – добавляет Логунов.