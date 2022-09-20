«Кровь Донбасса перестаёт быть предметом торговли»: журналист о референдумах в ЛДНР

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Новости Украины

Референдум в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях Украины будет не только праздником со слезами на глазах, но и началом необратимых исторических перемен.

Такое мнение высказал в своем блоге известный чилийский общественник, журналист и переводчик украинского происхождения Олег Ясинский.

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«Нет акта большей исторической справедливости, чем референдум, который определит будущее Донбасса. Те, кто сих пор убеждены в том, что это украинская территория, должны поблагодарить НАТО, именно правительства её стран сделали все возможное и невозможное, чтобы Донбасс поскорее стал Россией. Референдум будет не только праздником со слезами на глазах, но и началом необратимых исторических перемен. Со всеми их рисками и нелинейностью. Это уже давно вопрос не политической географии, а спасения жизней», – считает он.

К числу положительных итогов намеченного референдума Ясинский относит то, что статус этих территорий перестанет быть предметом переговоров с Украиной и разного рода закулисных договорняков.

«Кровь Донбасса перестаёт быть предметом торговли в фиктивных переговорных процессах. Чем меньше останется иллюзий, тем выше окажутся шансы. Может быть, мы даже разучимся называть врагов партнёрами», – говорит журналист.

Ясинский считает, что проведение референдумов в бывших украинских областях станет этапным событием в новейшей истории человечества.

«На этом этапе нас ждут новые турбуленции. Пристегиваем ремни и стараемся мыслить и действовать рационально. Время покидать пещеры и норы этой цивилизации чтобы стоить один новый дом для всех. Отложим наши глупые и умные споры до лучших времён. Сегодня Россия (несовершенная, бюрократическая, коррумпированная, капиталистическая и пр.) – это человечество. Мы победим», – считает Олег Ясинский.