Кровь не смыть с рук: могилизация оказалась не для детей мэра Львова

Павел Бадаев.  
29.01.2024 08:42
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Местная власть, Одесса, Украина


То, что «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие», давно уже продемонстрировал имбецил Кошевой из «95 квартала», лениво заявивший, что не пойдет на фронт, поскольку не имеет соответствующего опыта, из-за чего может погибнуть в первый же день.

За что ему «привет» от матерей всех тех тысяч погибших, которые также не имели «соответствующего опыта», но не имели и брони в виде дружбы с президентом.

То, что «все животные равны, но некоторые более равны, чем другие», давно уже продемонстрировал...

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И, знаете, когда эти контуженные, с головами, собранными из титановых заплаток и на протезах, сделанных из пластиковых крышек от бутылок, верещат «Мобилизация нужна, чтобы сменить нас!», их хотя бы можно понять по-человечески. Но когда в подобных рассуждениях замечается ничтожество, не нюхавшее пороха, то кажется, его не поймет и Дьявол.

Мэр Львова Андрей Садовой, из которого украинская пропаганда годами лепила правильного воздержанного нациста, раздающего шоколадки (на фоне Фарион), тоже отличился в этом вопросе. Когда даже кастрюли почесали за ручками от кастрюль и вопросили:

«Дяденька, ты дурак?».

Кто еще не в курсе, во время одного из эфиров, одна из зрительниц спросила его, почему его сыновья не на фронте?

Ответить сразу и кратко любителю плодиться, как Ющенко, с целым выводком «диточек», Садовому было трудно, и он принялся забалтывать аудиторию:

«Такие вопросы мне очень часто задают, чтобы уколоть. Буду откровенным, мы с Екатериной [женой] имеем пять детей: Иван, 21 год, студент, Фаддей, 19 лет, студент, Михаил, Иосиф, Антоний являются школьниками…».

Однако общественность не унималась и просила конкретизировать по старшим детям, которые почему-то учатся не на Украине и не на каких-то там подкурсах юного бандеровца Фарион, а в Лондоне.

«Прошу быть всем спокойными, — обнадежил Садовой. — Когда все закончат учебу — и мы все с вами будем в армии, и я также. И мои дети. Это ждет нас всех. Такой сегодняшний мир. Однако прервать учебу и идти воевать — не знаю, может так и будет, но мне как отцу немного внутри крутит»…

…ответил нацист матерям, потерявших детей за их с Фарион идеалы.

Понимаете, вот шутки шутками, а ведь они реально и могилизацию проводят по своим скрепам — дети Садового учатся, а дети Одессы, Николаева, Харькова, Днепропетровска… умирают.

Кстати, в назидание российским либералам. Помните гребенщиковское из эпохального «Поезда в огне», одного из символов развала советской империи: «…и люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей». Так это вот про кого? В рамках Украины, про львовский мусор.

И крови уже не смыть с рук.

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