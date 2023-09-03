«Кровь русского солдата священна» – Артамонов призвал решительнее использовать ФАБы

Россия должна жёстче отвечать на любое проявление агрессии, в том числе – прибегать к обстрелам занятых ВСУ населённых пунктов тяжёлыми бомбами, невзирая на возможные жертвы среди мирного населения.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил военный эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо не соблюдать тождество агрессии, а делать такие репрессии, чтобы потом неповадно было вообще приближаться к нашим границам, чтобы мысли не было, чтобы ужас возникал. Я этого не вижу. И это ещё один принцип, который исповедует Израиль – кровь израильтян священна. Но этот принцип не исповедует РФ – кровь солдат российской армии должна быть священна для российского руководства.

Что я имею в виду. Если у меня есть возможность использовать авиационную бомбу для того, чтобы ударить по Старомайорску или какому-то другому селу – я должен использовать тяжёлые аргументы, чтобы спасти жизни своих солдат. Потому что у них тоже есть папы, мамы, жёны и дети. Я совершенно не должен думать о якобы гражданском населении, которое сидит в этих давно перепаханных пунктах, и которое нужно любыми путями как-то спасать. А из них ещё половина солидарно с теми, кто поставляет бомбы и ракеты», – сказал эксперт.