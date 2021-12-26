Кровь с молоком: Убийца российских журналистов Савченко устроила фотосессию

26.12.2021  15:37 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

Бывший депутат Верховной рады и экс-боевик «АТО» Надежда Савченко устроила фотосессию в вечерних платьях.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший депутат Верховной рады и экс-боевик «АТО» Надежда Савченко устроила фотосессию в вечерних платьях....

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Сообщается, что фотосессия была устроена в рамках её съёмок для телеканала «2+2». Савченко решила сменить имидж – примерила вечерние платья.

Перед фотосессией Савченко заявила визажистам, что в салоны красоты ходит очень редко, потому что не считает нужным тратить на это средства.

На снимках заметно, что бывшая украинская героиня заметно пополнела со времен своего пребывания в российской тюрьме.

В 2016 году судом в РФ Савченко была признана виновной в убийстве российских журналистов под Луганском, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении границы России. Впоследствии Савченко вернулась на Украину по обмену.

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