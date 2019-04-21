«Кровь с рук Порошенко с этой минуты перешла на руки Зеленского»

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Если Владимир Зеленский, став президентом Украины, не решит вопрос прекращения боевых действий в Донбассе и прекращения репрессий, его самого ждёт незавидная судьба.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил российский политолог Армен Гаспарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кровь, которая была на руках Порошенко, если кто-то этого до сих пор не понял, с этой минуты перешла на руки Зеленского, со всеми для него отсюда вытекающими последствиями.

И у него, по сути, очень простая развилка: либо он приносит на Украину мир и делает хотя бы первые шаги для экономического развития, либо он через какое-то время становится той же самой жертвой охоты волков, которую он замечательным образом показал во время этой предвыборной кампании на Порошенко.

Потому что уже вот в эти минуты есть тот, кто через какое-то время ему скажет: «Нет, Владимир Александрович, я не ваш оппонент, я ваш вердикт», – заявил Гаспарян.