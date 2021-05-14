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14.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Киев, Крым, Происшествия, Украина
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«Кровь твоя нечистая». В центре Киева матом покрыли осужденных в Крыму экстремистов

Новости УкраиныВ центре Киева, в подземном переходе на Европейской площади, изрисовали нецензурной бранью арт-объект, который...

В центре Киева, в подземном переходе на Европейской площади, изрисовали нецензурной бранью арт-объект, который был посвящен крымским экстремистам, которые осуждены в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба «Киевавтодора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В переходе были нарисованы 98 тюремных дверей, символизирующие 98 осужденных – эти граффити создал грузинский художник Давид Кухалашвили.

Сегодня ночью на них появилась нецензурная брань, пентаграммы и прочие оскорбительные надписи.

«Вандализм обнаружили работники КП ДЭУ Шевченковского района, которые проводили утреннюю уборка перехода. Сейчас дорожная служба обратилась в полицию. Арт-объект «Подземный тупик» создал грузинский художник Давид Кухалашвили. В переходе нарисовали 98 тюремных дверей, за каждой – скрытая одна из историй политических заключенных Кремля. Сейчас за решеткой находятся 98 крымчан за их активную гражданскую позицию или религиозные взгляды», – говорится в сообщении.


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