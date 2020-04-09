Кровь в Крыму: Украина признала вину

09.04.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

Украинская пропаганда, остро нуждающаяся в создании новых «героев» на фоне разочарования населения в войне, раскрыла самую прямую причастность официального Киева к кровавой диверсии на территории российского Крыма. А ведь еще недавно бандеровцы категорически отрицали засылку диверсантов, уверяя, будто Москва осуществляет репрессии невинных украинских патриотов и нагнетает шпиономанию на полуострове. Однако спустя несколько лет всё тайное оказалось явным – причём, благодаря болтливости украинской стороны.

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…Год назад, 4 апреля 2019-го, в Киеве произошёл мутный инцидент, трактуемый украинской пропагандой, как неудачное «покушение российских спецслужб на офицера спецрезерва Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова».

В честь годовщины события, известный бандеровский рупор, «шестёрка» Турчинова и бессменный рулевой сливного бачка «Цензор.нет» Юрий Бутусов разразился очередным ох… каким проникновенным сеансом разоблачений, связав Кирилла Буданова с первой попыткой проникновения диверсантов ГУР МО Украины на крымскую землю в районе Армянска в ночь 7 и 8 августа 2016 года.

Статья Бутусова «Рейд ГУР в оккупированном Крыму» была опубликована на «Цензоре», а затем с гордостью перепечатана на «Украинском милитарном портале» другой известной бандеровской говорилкой, Тарасом Чмутом.

Благодаря действиям оперативников ФСБ и подразделению десантников, прикрывающих государственную границу России в Крыму со стороны Украины, операция диверсантов была сорвана. Часть террористов захвачена с поличным в момент извлечения из схрона боеприпасов со взрывчаткой, однако нескольким мразям, готовившим взрыв технической дамбы на Сиваше, удалось уйти на украинский берег. Тогда в схватке с бандитами погиб сотрудник ОСОМ (отдела сопровождения оперативных мероприятий) отряда «Вымпел» ФСБ подполковник Роман Каменев и ефрейтор-десантник 247-го гвардейского ОДШП Семён Сычёв, механик-водитель БМД. В ходе перестрелки с диверсантами получили ранения оперативник ОСОМ, действовавший совместно с подполковником Каменевым, а также несколько сослуживцев ефрейтора Сычёва.

Подполковник Каменев (справа) с главой УФСБ РФ по Крыму и Севастополю Виктором Палагиным

Погибший в бою с украинскими диверсантами ефрейтор-десантник Семён Сычёв

Бутусов подаёт историю в таком ракурсе, будто Буданов, которого пытались подорвать впоследствии в Киеве, действовал в составе ускользнувшей от ФСБ группы ГУР, членами которой также были Максим Шаповал и Александр Громов.

Дескать, прошлогодняя попытка подрыва автомобиля Буданова на киевских Теремках следует считать «местью российских спецслужб за крымский рейд ГУР», связанной одной нитью со взрывом автомобиля Максима Шаповала летом 2017 года.

Убитый в коррупционных разборках “герой Украины” Максим Шаповал

«Исполнителем покушения» на Буданова называется некий гражданин Киргизии Алексей Ломако, якобы приехавший на Украину поездом «Москва – Одесса» и действовавший в Киеве «в тесном контакте с предателем Русланом Ткачуком».

В трактовке Бутусова, Буданов, опасаясь мести российских спецслужб, умело скрывался от всех и вся, хотя и поддерживал контакт с анонимным «волонтёром, ветераном военной разведки», однако «вычислить его место жительства российские спецслужбы не могли». «Произошла невероятная случайность» – Ломако, при помощи «предателя» Ткачука выследил автомобиль украинского «терминатора», припаркованный на стоянке у гипермаркета «Ашан» на улице Вильямса, и поспешил заложить адскую машину, пока Ткачук фиксировал его действия на камеру.

Видеосъёмку с места происшествия Бутусов прилагает к своей статье в качестве убойного аргумента в свою пользу.

Но, то ли Ломако уж очень спешил, то ли ему помешала привязавшаяся собака, то ли руки у него росли не из того места, бомба взорвалась у него под носом. Прибывшая на место ЧП «скорая» отвезла неудавшегося подрывника в реанимацию, а бравые украинские правоохранители изловили «предателя» Ткачука, поместив его в СИЗО.

История изобилует массой весьма занятных подробностей, как именно проходил «крымский рейд» диверсионной группы ГУР, а также деталями неудачного покушения на Буданова.

Что бросается в глаза при ближайшем рассмотрении?

На видео, где Ломако то ли закладывает, то ли не закладывает взрывчатку под некий автомобиль, заметно, что съёмка происходит не с рук, а со штатива – уж больно статичные получились кадры. Рука оператора не дрогнула даже в момент взрыва. С титановыми нервами парень, ничего не скажешь.

Кроме того, «кумулятивный взрыв» по версии Бутусова, выглядит уж больно тухленьким, похожим на взрыв картуза с порохом. Ни тебе пожара, ни тебе развороченной крыши автомобиля направленным взрывом – один дым и искры.

Немаловажно и то, что на видео невозможно идентифицировать человека, закладывающего взрывчатку под автомобиль.

Бутусов также упоминает, что «киргиз» Ломако и «предатель» Ткачук» до сих пор находятся под следствием, хотя год назад, издание «Страна.UA», ссылаясь на корифея, заявило, что Ломако в больнице скончался от ран, несмотря на оказанную помощь.

Вызывает интерес и личность «предателя» Руслана Ткачука. По данным Бутусова, этот «агент Москвы» из титана и нержавейки, являлся сотрудником Государственной фискальной службы Украины (то есть, налоговиком), но каким-то образом имел доступ к сети городского видеонаблюдения, контролируемого «безпекой», чтобы следить за Будановым. Крутецкие, однако, налоговики на Украине!

Ах, да, в ЧП замешана «длинная рука Москвы», так что это резко меняет дело…

Характерно также, что пойманный под Армянском с поличным на извлечении боеприпасов из схрона Панов вернулся на Украину по обмену и давно уплетает сало с горилкой, а за «предателя» Ткачука и «киргиза» Ломако, если он ещё жив, почему-то никто даже словечка не замолвил…

Обращают на себя внимание и некоторые детали «крымского рейда» по версии Бутусова.

Если отжать хвалебные трели о том, как оперативники ФСБ после гибели подполковника Каменева и тяжёлого ранения прапорщика Волкова испугались и прекратили преследование отходящей на украинский берег диверсионной группы, заметно, что Бутусов плохо знает район Армянска, где проходили упомянутые события, заявляя, что «обнаружить пешую группу украинских диверсантов на степной местности с применением всех сил и средств россиянам не удалось».

Так вот, сообщаем всем альтернативно одарённым пропагандонам, что местность под Армянском даже условно нельзя назвать «степной». Территория там очень даже пересечённая, изрезанная оврагами, складками, с заливными рисовыми полями, местами густо поросшая камышом и кустарником. Для подготовленной диверсионной группы – просто подарок.

Примечательно, что Бутусов, рассказывая о том, как украинские диверсанты, улепётывая по дамбе от патрульных БМД российских десантников, оставили на полотне противотанковую мину, чтобы сбить преследование.

Решение, прямо скажем, странное. Во-первых, потому, что от оставленной просто так, на поверхности, противотанковой мины толку никакого. Во-вторых, для рвущих когти от преследователей диверсантов, каждый грамм веса на счету, а украинские «терминаторы» – внезапно! – тащат с собой на загривке блин весом в десяток кило, если речь идёт, скажем, о мине ТМ-57.

Типичная тактика «отрубания хвоста» разведгруппами – установка на пути отхода мин ПОМ-2Р «Отёк», противопехотных, кругового действия, приспособленных для дорожного покрытия. Против БМП или БТР не потянут, но смертельно опасны для спешившихся солдат. А как иначе захватить отходящих диверсантов?

В общем, то ли Бутусов, как всегда, врёт, либо в диверсанты ГУР принимают слабоумных.

В целом, не очень понятна причина пиара провальной операции ГУР, грозящей Украине серьёзными ответными неприятностями. Статейка в «Цензоре» наверняка была тиснута с ведома и одобрения кураторов информпомойки. Из чего вытекает вопрос: им-то зачем это надо? Дурной славы не хватает?

И если тема героизации мерзавцев вопросов не вызывает, по причине острого дефицита у «незалежников» настоящих героев, то воспевание явных террористов – занятие из разряда «слабоумие и отвага».

Не забудем, что российские десантники, патрулировавшие техническую дамбу на Сиваше, вспугнули украинских диверсантов в момент закладки ими взрывчатки. Прорвавшаяся сквозь брешь дамбы вода могла принести немало бед местному мирному населению, затопив дома, дороги, инфраструктурные сооружения.

Следует также напомнить, что диверсионные операции на чужой территории в мирное время являются неконвенционными и подпадают под статью «терроризм». Впрочем, Украина всё ещё числит Крым своей территорией, но при этом не считает зазорным изо всех сил вредить мирному населению полуострова. С другой стороны, после кровавых преступлений бандеровской власти в Донбассе всё это не должно вызывать удивления, как не должны вызывать удивления подставные «российские диверсанты» Ломако и Ткачук с топорно-постановочными «терактами» против «героев Украины».

Самое ценное в статье – признание человечка, тесно связанного с украинской «безпекой», что в августе 2016 года украинская военная разведка решилась на проведение диверсионного акта в Крыму и убийство российских военнослужащих. Будем надеяться, что мы дождёмся дня, когда организаторам этого, и многих других преступлений, придётся отвечать за содеянное…