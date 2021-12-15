В Казахстане власти празднуют сейчас тридцатилетие независимости, награждая чиновников и банкиров орденами за особые заслуги. Но 16 декабря исполнится также 10 лет расстрелу участников восьмимесячной забастовки нефтяников города Жанаозена на западе республики. И главной причиной расправы по приказу Нурсултана Назарбаева было то, что рабочие осмелились потребовать национализации добывающей промышленности и изгнания из страны иностранных корпораций.

Праздничными мероприятиями сейчас пытаются всеми способами затмить и затушевать эту дату, а в целях недопущения митингов и акций протеста были предварительно на 10-15 суток арестованы в разных городах несколько десятков активистов. При этом две недели назад правительство Казахстана официально приняло решение об использовании армии для разгона в будущем митингов и подавления забастовок в стране.

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Несмотря на эти меры устрашения и усиленную пропаганду «достижений» за период 30-летия правления Назарбаева, а также призрачного национального единения в рамках выстраиваемого моноэтнического государства, родные и близкие погибших нефтяников, а также жители города Жанаозена и Мангистауской области не собираются забывать эти кровавые события, которые разделили их жизнь на до и после.

Десять лет назад многочисленные силы полиции и внутренних войск открыли огонь по безоружным рабочим, членам их семей и простым гражданам, собравшимся на мирный митинг протеста, и желавшим принять резолюцию с обращением ко всем трудящимся страны подняться на всеобщую забастовку. В результате бойни погибло, по словам участников забастовки, более семидесяти человек, много сотен ранено, а еще множество рабочих и жителей прошли через аресты, пытки и издевательства.

За месяц до этого в ноябре 2011 года, несколько тысяч представителей разных нефтепромыслов и предприятий на своем собрании избрали рабочий комитет. На этом же собрании они призвали трудовые коллективы и всех рабочих бойкотировать несправедливые выборы в парламент, создавать свои комитеты и новые профсоюзы на своих предприятиях и объединяться в республиканский единый профсоюз и формировать собственную рабочую политическую партию.

Еще с весны 2009 года нефтяники активно выдвигали требование национализации добывающей промышленности под рабочим контролем. Рабочие видели, как западные и транснациональные корпорации хозяйничают в регионе, травят Каспийское море и степи, как по-варварски идет неучтённая добыча нефти, как от выбросов сероводорода и из-за несоблюдения охраны труда гибнут их товарищи, а сами они получают копейки и зарабатывают профессиональные заболевания.

Всё это привело их к борьбе с непрошенными «гостями» из-за океана и дальних стран, сотрудники которых получали в пять, а то и в десять раз больше, чем они за равный труд. В течение восьмимесячной массовой забастовки, начавшейся в начале мая 2011 года, произошёл небывалый рост политического сознания нефтяников, требовавших сначала выплаты отраслевых и региональных коэффициентов, улучшения условий труда и свободы профсоюзной деятельности, но затем из-за репрессий в отношении рабочих лидеров и отказа работодателей от переговоров, перешедших к политическим вопросам и лозунгам.

Еще до расстрела, в сентябре 2011 года была осуждена на 6 лет за организацию «незаконных профсоюзных собраний» и «разжигание социальной розни» юрист профсоюза АО «Каражанбасмунай» Наталья Соколова, а в августе на рабочем месте был убит профсоюзный активист Жаксылык Турбаев и 17-летняя дочь профсоюзного лидера Жансауле Карабалаева. На рабочих активистов совершались многочисленные нападения бандитов, нанятых работодателями и спецслужбами, а некоторым лидерам поджигали дома или в их квартирах проводили незаконные обыски.

В результате Назарбаев решился на массовый террор и репрессии, намереваясь потопить многомесячную забастовку нефтяников в крови и не допустить расширения забастовки на другие регионы и добывающие отрасли страны. Но главная причина заключалась в том, что западные и транснациональные корпорации стали терять свои прибыли, а хозяева за океаном оказались недовольными данным развитием рабочего движения в стране.

Так, только в июне за один месяц забастовки АО «Озенмунайгаз» недобирает 85 тысяч тонн нефти, и сначала корпорации идут по пути массовых увольнений и изгнания бастующих с территории предприятий. Но это не помогло, так как рабочие стали собираться на площади Жанаозена. Да и к тому же их стали поддерживать продуктами местное население, а нефтяники других работающих промыслов отдавать часть своего заработка.

В итоге после провокации 16 декабря 2011 года власти применили оружие для разгона бастующих. Но самое интересное, что в подавлении выступлений прияла участие бригада морской пехоты министерства обороны РК, которая была полностью вооружена американским оружием и подготовлена советниками из Пентагона. Это формирование было специально создано для защиты собственности западных компаний и самих месторождений.

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То есть кровь нефтяников пролили по приказу Назарбаева в интересах американских и европейских добывающих компаний в Казахстане. То, что это так – говорит реакция Запада, который закрыл глаза на жестокую расправу над нефтяниками. Не было заявлений Госдепа, ЕС, ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и прочих структур. Более того, Хилари Клинтон самая первая поспешила поздравить Елбасы с успешными проведенными выборами в Мажилис РК уже 15 января 2012 года, то есть менее чем через месяц после расстрела.

Фактически этим шагом Вашингтон дал индульгенцию Назарбаеву на проведение широкомасштабной политической чистки и репрессий внутри страны, так как после расстрела в стране были арестованы сотни активистов профсоюзов, закрыты многие организации и 23 издания и приостановлена деятельность Компартии Казахстана. В последующем её вообще ликвидируют судом уже после Майдана на Украине и присоединения Крыма как «пятую колонну».

Кстати, в этих убийствах и пытках в Жанаозене отметились два знаковых русофоба, которые сейчас стоят за процессом реабилитации басмачей, пособников нацистов из числа участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС, а также инициировавших норму в уголовном кодексе, карающую за участие в боевых действиях на стороне народа Донбасса. Это тогдашний аким Мангистауской области, а ныне госсекретарь и глава госкомиссии по окончательной реабилитации Крымбек Кушербаев, а также бывший первый заместитель главы администрации президента и нынешний спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев.

В последующем были журналистские расследования, которые раскрыли факты секретных захоронений якобы неопознанных трупов на заброшенных православных кладбищах Актау (бывший Шевченко). Были и свидетельства бывших военнослужащих той самой бригады морской пехоты по американскому образцу, которые рассказали изданию Гульжан Ергалиевой о том, как они после расстрела вывозили и выбрасывали в Каспийское море тела убитых нефтяников и местных жителей, попавших под огонь автоматов и пулеметов.

Но несмотря на это и многочисленные свидетельства пыток во время допросов арестованных лидеров и участников забастовки, которые просачивались в прессу, в декабре 2015 года с Евросоюзом был заключён договор об экономическом сотрудничестве, а США рассматривает действующий режим как своего стратегического партнера и форпост в Центрально-Азиатском регионе.

Нурсултан Назарбаев и аким области Крымбек Кушербаев.

Всё это говорит об одном – казахстанская нефть, газ и природные ресурсы, добываемые американскими и европейскими компаниями важнее пресловутых «прав человека» и «демократических свобод». А репрессии и подавление рабочих, которые не пожелали ограбления своей страны, необходимый инструмент сохранения порядка пиночетовскими методами для получения прибылей.

Более того, расстрел может быть вновь повторён, так как армейские части снова приведены в боевую готовность, а причина всё та же – опасность новой массовой забастовки нефтяников в Мангистауской и Атырауской областях. В этом году и так эти нефтедобывающие регионы лихорадило забастовками и рабочие вновь выдвигали помимо экономических требований также условие отмены результатов политики оптимизации производства, проведенной западным менеджментом.

Поэтому новых жёстких противоречий не избежать и ненависть рабочих подогревают и слова чиновников о том, что нового расследования событий в Жанаозене не будет. Так, в понедельник на брифинге вице-премьер Ералы Тугжанов не видит необходимости в повторном расследовании жанаозенских событий 2011 года. Поводом стал вопрос журналиста о том, что часть казахстанцев не верят в официальные данные о 17 погибших и предполагают, что погибших намного больше.

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«Вся правда раскрыта. Точка давно поставлена», – заявил заместитель премьер-министра, чем еще больше озлобил нефтяников.

Но несмотря на такие заверения, я, как и многие, верю, что настанет в ближайшие годы тот момент, когда это кровавое преступление правящей верхушки будет раскрыто, и народ узнает все подробности и детали расстрела, а также истинных заказчиков, желающих сохранить господство транснациональных корпораций в Казахстане.