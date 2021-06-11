Кровавая провокация ВСУ – хладнокровно убиты пятеро бойцов ЛНР

11.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

11 июня украинской диверсионной группой в районе населённого пункта Голубовское в ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев.

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Анализ складывающейся в последние дни ситуации показывает, что Киев целенаправленно дестабилизирует обстановку в данном регионе. Это связано с посещением в период с 8 по 9 июня президентом Украины Владимиром Зеленским зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем.

До его приезда длительное время обстановка на линии соприкосновения оставалась относительно спокойной. Своим заявлением украинский президент фактически дал команду руководству ВСУ на обострение ситуации», – говорится в сообщении.

«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8 полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населённого пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий. Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста. Мы располагаем данными о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним.

Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток», – отметили в ведомстве.

«Также, американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполь, находящемся в зоне так называемой операции объединенных сил, осуществляют подготовку снайперов для ВСУ. Необходимо отметить, что в Народной милиции ЛНР служат бывшие шахтеры, врачи, комбайнеры и представители других сугубо мирных профессий. Никто из погибших до начала гражданской войны на Донбассе не являлся кадровым военным. Все они были вынуждены взяться за оружие для защиты своих семей от украинских националистов, устроивших на Украине государственный переворот. В результате этого хладнокровного убийства без отцов остались четверо детей», – заявили в НМ ЛНР.

Комментируя происшествие , российский политолог Алексей Чеснаков увидел связь в агрессивных действиях Украины с предстоящей встречей глав России и США.

«Украинская сторона решилась на провокацию перед саммитом Путин-Байден», – написал Чеснаков.

В свою очередь военный журналист Юрий Котенок озвучил некоторые подробности произошедшего.

«В ЛНР подтвердили гибель 5 бойцов в результате атаки украинской ДРГ. Речь идёт о бойцах батальона “Призрак”. Сообщается, что был атакован наблюдательный пункт. Ранее сразу несколько источников сообщали, что украинская сторона планирует серьёзные провокации на фоне предстоящей встречи Путина с Байденом в Женеве», – заключи Котенок.

Напомним, ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что вопрос Украины пора решать силой.

«Конечно, силой. Силой! Сила бывает разная, не только военная. Есть еще сила спецслужб, она другая. Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния. И мы видим сегодня, как мы это раньше и предсказывали, что мы выигрываем международную ситуацию, что мир реально устает от Украины», – заявил Сурков Telegram-каналу WarGonzo.