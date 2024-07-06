Кровавая жатва ТЦК: В Одессе ноу-хау по отправке людей «на мясо»

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Одесские тэцэкашники опять пробили дно. Теперь, наблюдая массовое сопротивление населения, которое и «на перо посадить» может, они работают в связке с самыми упоротыми нацистами и исключительно «на камеру».

Итак, по сетям со скандалом разлетелось видео, снятое с боди-камеры тэцэкашника. Видео записано в одном из фитнес-клубов, куда живодеры прибыли на охоту. Но, как всегда, запись демонстрируется без начала, так что истоки конфликта остаются неизвестными.

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На записи мы видим военного на ресепшне и тренера клуба, который материт военного почем зря (смотрите запись — воспроизвести происходящее дословно я не рискую, однако именно так о военщине и думает вся Одесса). Поэтому привожу диалог фрагментарно:

— Иди на х…! Воюй, пока не сдохнешь! Да мне пох, что ты воевал, ты черт и п… Иди к депутатам, пусть тебя узаконят, чтобы ты, г…, имел право просить меня предъявлять документы. Ты для меня не человек, а паскуда, гнида, тварь! — Это за то, что я воевал? — Да, ты г…, с…, чтоб ты сдох, чтоб вы там все сдохли, дятлы е…, все кто там воюет, конченные рабы. — А батальон «Айдар» тоже чтоб сдохли? — Да мне пох…

В общем, там еще много всего, но суть — как только военный и «оператор» уходят, «из кустов» вмиг появляется нацист Демьян Ганул, пишет в соцсетях «На этот раз п…су никто не поможет» и с побратымами превращает лицо тренера в кровавую котлету («пол был скользкий», — глумится нацист), и на камеру запихивает жертву в уже поджидающий «бус смерти» ТЦК, естественно добавляя «Слава Украине!».

«Он сразу получил повестку и поехал проходить ВЛК. Я проконтролировал его трансфер до бусика, теперь военные смогут спросить его, почему он желал им смерти», — добавляет нацист.

Далее, уже по традиции, выставляет на всеобщее обозрение скрины из соцсетей тренера, видит, что тот всячески высмеивает Зеленского и Украину, и провозглашает его «сепаром». В общем, становится понятно, что не сдержавшийся человек смертник.

Есть, правда, одно отличие — даже за одной жертвой ТЦК и банда нацистов охотятся в связке и с провокацией в виде ветерана карательного батальона «Айдар», потому что боятся. А люди, прекрасно знающие, чем им это грозит, не молчат. Даже когда они одни. Но биомусору, чей постулат «гуртом и батька лэгшэ быты», этого все равно не понять.

Правда есть у укров и еще одна понятная им пословица: «Коза с волком тягалась, рога да копыта остались».